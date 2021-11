ZBOGOM BLEJZERI, DOBRODOŠLE MINĐUŠE I LAK ZA NOKTE: Sa odlaskom Angele Merkel iz politike, penzioniše se i njena dvojnica Ursula

"Znam da voli da ga sprema. Zamišljam nas kako sedimo u njenoj bašti, pijemo kafu i jedemo kolač, daleko od očiju javnosti", rekla je Vanecki.

Vanceski tvrdi i da ta njena želja i nije toliko nerealna. Merkel zna za Vanecki, koja je njena dvojnica koliko je "muti" kancelarka Nemačke i čak joj je potpisala knjigu, što Vanecki smatra opipljivom potvrdom svoje nekonvencionalne uloge.

Iako je imala dosta posla kao dvojnica Merkelove u svemu, od TV emisija preko otvaranja supermarketa do privatnih venčanja i zabava, Vanecki je zadržala i stalan posao poreskog savetnika. Kada se 67-godišnja Merkel povuče iz politike idućeg meseca, 65-godišnja Vanecki planira da uradi isto to.

"Najviše se radujem što ću ponovo moći da nosim lak za nokte i velike naučnice, jer to Merkelova nikada nije nosila", rekla je ona Gardijanu. "Ali mislim da to što neću više nositi blejzere, ne znači da mi se ljudi na ulici neće obraćati kao Angeli. Ona će još dugo biti u javnoj svesti".

foto: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia

Njen drugi život počeo je slučajno, rekla je Vanecki. "Kada je bio mali, moj unuk je video Angelu Merkel na TV-u i rekao je mami: To je baka. Onda sam na jednom venačnju nosila kostim boje kajsije, vrlo sličan njenom - ta boja nam obema odgovara - i kasnije sam se fore radi obukla kao ona kada sam otišla na karneval. Tako je sve krenulo", rekla je ona.

Vanecki vrlo liči na Merkelovu, čak i stoji kao ona, ima njen osmeh i nestašan pogled. U seriji skečeva za popularnu TV emisiju, imitirala je Merkelovu u svakodnevnim poslovima, od podizanja novca sa bankomata, do bacanja štapa psu i čak je uhvatila i karakterističan način na koji Merkel okleva pre nego što zakorači na pokretne stepenice.

"Kunem se da nikada nisam učila kako da nekoga imitiram. To sam stvarno ja. Ne moram gotovo uopšte da se trudim, samo stavim malo šminke i obučen veći blejzer i kad izađem, ja sam Angela Merkel", rekla je ona.

Iako je "za glavu" viša od kancelarke i ima "duže, tanje noge", ljudi retko kad primete razliku, "naročito ako nikada nisu videli Merkel uživo".

Vanecki je rođena u Poljskoj i iako godinama živi u Nemačkoj, njen naglasak je i dalje izrazito poljski.

"Zbog toga moram da budem tiha kancelarka. Ponekad negde stignem u limuzini, prođem crvenim tepihom, napravim šakama njen karakterističan romb. Ljudi ostanu bez teksta kada me prvi put vide, taj efekat šoka je najvažniji. Ali čim otvorim usta, tajna je otkrivena. Ponekad se našalim da sam prečesto razgovarala sa Vladimirom Putinom pa sam pokupila njegov akcenat. To uvek izazove smeh", rekla je Vanecki.

foto: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP / Profimedia

Ima agenta koji se bavi zahtevima za pojavljivanje kojih je sve više, naročito poslednjih meseci. Pojavljivala se u brojnim filmovima i foto sesijama britanske autorke Alison Džekson koja se bavi snimanjem poznatih dvojnika, a pojavila se i na naslovnoj strani Monda 2013. godine.

Izazvala je buru u javnosti pre nekoliko godina kada se pojavila u reklami za novi list za lezbijke, gde je delovala da je "intimna" sa drugom ženom. Urednik lista je objasnio da je reklama bila pokušaj da se pridobije nevoljna Merkelova da podrži istopolne brakove.

"Potičem iz stroge katoličke crkve i apsolutno nikakvih veza nemam sa homoseksualcima", rekla je Vanecki. "Kada su me pitali da radim reklamu za magazin, malo sam se edukovala i shvatila koliko je to važna tema". Kaže da je bila šokirana reakcijom javnosti. "Bes i uzbuđenje koje je izazvala reklama je bilo neverovatno. Mislim da sam čak pomogla Merkel da promeni mišljenje o istopolnim brakovima", rekla je Vanecki.

Merkel nije podržala istopolne brakove 2017. ali nije pokušala da spreči usvajanje zakona i kasnije je podržala odluku parlamenta koji ih je odobrio.

Vanecki kaže i da je odbila brojne ponude, naročito ako su one bile uvredljive za ženu koju opisuje kao "pametnu, temeljnu i izvanrednog kriznog menadžera". Reč je o ponudama za rusku TV reklamu za kompaniju koja proizvodi donji veš "i razni drugi sumanuti pozivi".

Vrhunac karijere, njoj lično, je bilo putovanje u Grčku na vrhuncu evrokrize kako bi glumila u reklami u kojoj je trebalo da uroni ruke u bure sa maslinama i kaže: "Ovo je grčko zlato kojim će Grčka rešiti problem dugovanja". Najniža tačka bila je migrantska kriza 2015. godine kada su je vređali zbog prijema velikog broja izbeglica u Nemačku.

"U to vreme me je bilo strah kada me pomešaju sa njom", rekla je ona. "Da budem iskrena, taj strah nikada nije nestao. Uvek brinem, čak i u mom gradu. Kada mi neko iznenada priđe, prepadnem se. Uvek čekam da se raziđe gužba na stanici ili prelazu, kako bih izbegla da me neko ne gurne. Ima mnogo ludaka koji možda čekaju priliku da osvanu u novinama".

Kada se povuče, Vanecki želi da poseti rodnu poljsku. "Svih ovih godina mi je bilo važno da ne izgubim suštinu Ursule Vanecki, prave mene. Nadam se da to isto važi i za Angelu Merkel",

