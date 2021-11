BEZOS OTKRIO ZAŠTO ĆE NA PLANETI OSTATI SVEGA NEKOLICINA LJUDI: Vlasnik Amazona ponovo šokirao javnost predviđanjem! VIDEO

Milijarder vlasnik kompanije Amaon je sa entuzijazmom podelio svoja predviđanja o tome kako će ljudska civilizacija izgledati u budućnosti – pri čemu je lično pomogao da se ta budućnost približi – tokom govora na godišnjem Ignatius Forumu u Vašingtonu.

On očekuje da ogromne cilindrične svemirske kolonije koje se vrte stvaraju veštačku gravitaciju za milione stanovnika da preuzmu većinu industrijske proizvodnje. U međuvremenu, Zemlja će biti pretvorena u prirodni rezervat sa ograničenim pristupom, sličan američkim nacionalnim parkovima danas.

„Ovo mesto je posebno, ne možemo ga uništiti“, rekao je osnivač Amazona o našoj planeti.

„Milioni ljudi će se vremenom preseliti sa Zemlje u svemir. A to je vizija Blue Origin-a – milioni ljudi koji rade u svemiru“, rekao je on, misleći na svoju firmu.

„Vekovima će se većina ili mnogo ljudi roditi u svemiru. Biće to njihov prvi dom. Oni će se roditi na ovim kolonijama, oni će živeti na ovim kolonijama. Oni mogu da posete Zemlju kao što biste vi posetili Nacionalni park Jelouston“, predvideo je Bezos.

On je rekao da će i same kolonije „imati reke, šume i divlje životinje“, što je verovatno izvelo njegov govor iz domena futurologije i okrenuo optimističnoj naučnoj fantastici. Amazon je neslavno snalažljiv kada je u pitanju stiskanje svojih radnika za svaki pad produktivnosti. Zato je sličan ružičasti opis „fabričkih gradova Amazona“ koji rešavaju ekonomsku nejednakost u SAD naišao na užas, kada ga je predložio kolumnista Blumberga u septembru.

Bezos se pozvao na fizičara sa Prinstona Džerarda O’Nila, koji je 1976. predložio koncept svemirskih staništa, kao izvor inspiracije za njega. Rekao je da je vrsta ekspanzije koju je predvideo neizbežna, ako čovečanstvo želi da raste na održiv način.

„Ova Zemlja može da izdrži, recimo, 10 milijardi ljudi do određenog stepena. Morali bismo zaista naporno da radimo da bismo shvatili kako da to uradimo bez degradacije planete… Sunčev sistem može da izdrži trilion ljudi“, rekao je on.

Preduzetnik nije komentarisao ko misli ko će odlučiti ko će u budućnosti živeti na Zemlji, na pitanje domaćina događaja Adi Ignatiusa. Ako je istorijski presedan bilo koji pokazatelj, mogu biti uključene privilegije koje se daju bogatstvom i statusom.

O prednostima Bezosovog statusa kao jednog od najbogatijih ljudi na Zemlji govorilo se u intervjuu, kada se Bezos hvalio da je uspeo da dobije kameo u svojoj omiljenoj filmskoj franšizi, Zvezdanim stazama.

„To nije bilo lako dobiti“, rekao je o svom pojavljivanju u igranom filmu „Zvezdane staze: Beiond“ iz 2006. „Insistirao sam na ulozi govornika, što je zakomplikovalo ceo scenario“, rekao je on.

U filmu, Bezos je nosio vanzemaljske proteze i imao je jednu rečenicu: „Govori normalno“. Rekao je da je „zakucao“, izazvavši smeh publike.

Govoreći o Blue Origin-u, milijarder je uporedio svoju firmu sa barnstormerima iz ranih dana avijacije. Rekao je da će vođenje bogatih turista na suborbitalne letove pretvoriti u „ambasadore Zemlje“, koji će se zalagati za povećanje istraživanja svemira u ime zaštite naše planete. Ovo će dati više resursa za stvaranje rutine svemirskih putovanja s ljudskom posadom, slično kao što su stari dvokrilci evoluirali u današnje putničke avione, rekao je on.

„Teži deo nije putovanje u svemir – taj deo je rešen 1960-ih. Ne ponovna upotreba - spejs šatl je to uradio. Težak deo je operativna ponovna upotreba“, rekao je on. "Potrebna je praksa da bi se to ispravno postiglo."

