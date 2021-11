KAKO POLJACI NA GRANICI VIDE MIGRANTSKU KRIZU: Gradonačelnik uverava da je sve u redu, a ljudi decu ranije izvode iz vrtića! VIDEO

"O onome što se dešava s druge strane granice znamo samo iz medija, nemamo direktne informacije. Ni ja ne znam tačno, jer sa tom stranom nemamo kontakt", priznaje načelnik komune.

On tvrdi da je i na graničnom prelazu Kuznica Bjalostocka-Bruški, jednom od najvažnijih na istočnoj granici Poljske, zatvorenom od danas, mir. "Sve je pod kontrolom, službe se snalaze", uverava Pavle Miklaš. On, međutim, ne može da daje podatke o broju pripadnika Graničara koji su stacionirani u Kuznici, kao ni vojske i policije, jer – kako tvrdi – ne zna. On takođe nema pojma da li, kako prenose mediji, kolona od nekoliko stotina migranata kreće ka graničnom prelazu u Bobrovnicima. - Ne znam, ne znam. Morate zvati graničare, tamo pitati – predlaže on.

Nažalost, granična straža u Kuznici 2. podhalski streljački puk ima isključen telefon. Svaki pokušaj da se dođe do broja datog na sajtu SG završava se sledećom porukom: privremeni pretplatnik nedostupan.

Kada pitamo gradonačelnika zašto su stanovnici Kuznice Bjalostocke u ponedeljak vodili decu iz vrtića mnogo pre zatvaranja, on odlučno odgovara: "Neki ljudi su od toga napravili senzaciju. Ponekad je tužno čuti takve stvari. Činjenica je da su roditelji vodili decu iz vrtića, ali to je zato što svako od nas ima neke brige. Uostalom, ovako nešto se dogodilo prvi put na našim prostorima ", objašnjava on.

On takođe negira da su juče uveče u gradu zavijale sirene za uzbunu, preneli su aktivisti prisutni u tom kraju. "Kakve sirene? Desila se saobraćajna nesreća, nesreća. To nije imalo veze sa situacijom na granici. A neki od toga prave senzaciju - to je za žaljenje".

Sa stanovnicima komune kontaktira – kako tvrdi – preko čelnika sela. - Ali da budem iskren, mi živimo ovde u pograničnom području i ljudi mogu da se ponašaju kako treba - uverava starešina sela Miklaš. Tvrdi da on sam nije video izbeglice u tom kraju. - Kod nas je tiho - ponavlja.

"Ne znam da li se može reći da u Kuznici vlada mir i tišina ", kaže meštanin iz okoline Kuznice Bjalostocke. –"Ali zaista, da nema saznanja o tome šta se ovde dešava iz raznih izvora, moglo bi se reći da se ništa izvanredno ne dešava. Iznad grada kruže helikopteri, ali ne petnaestak u isto vreme, samo jedan ili dva uzastopno. Juče ovde gotovo da nije bilo vojske, samo Graničari. Stajao je na mestima koja vode do granice, ali je u Kuznici Bjalostočkoj sasvim normalno", kaže on.

Prema njenom izveštaju, nema pristupa mestu gde su migranti kampovali. - Teren čini gotovo da je nemoguće da se bilo šta vidi. Znamo gde je, ali iz daljine se vidi samo sjaj nad ovim mestom. Ne znam da li je para ili dim, ali vidite da se tu nešto dešava. Čujete neke zvukove odatle, čujete upozorenja upućena ljudima. U medijima smo čuli da je danas u ovom kampu dve trećine manje ljudi. Zauzvrat, ima mnogo više trupa u Kuznici. Video sam mnogo kamiona koji su prevozili vojnike, u samoj Kuznici takođe ima takvih kamiona, a juče ih nije bilo. Juče je granični prelaz i dalje normalno radio, prolazili su kamioni, a danas je zatvoren.

U prodavnicama ima i mnogo vojnika, ali malo stanovnika Kuznice. Prodavnice su prazne, ljudi verovatno ostaju kod kuće. I njih je na ulicama manje nego juče. Čuo sam zaposlene kako pričaju u radnji, plaše se izbeglica, ponavljaju informacije o njima u medijima.

Kurir.rs/Newsweek.pl