DOK GORI U POLJSKOJ LUKAŠENKO SAVETUJE SUNARODNIKE O ZDRAVOM ŽIVOTU: Posebno im naglasio da izbegavaju jednu vrstu hrane!

„Morao sam nekako da se čuvam, da vodim takav način života kako bih manje bolovao, kako bih imao normalan imunitet. Da ne čuje zlo, nikada u životu nisam bio bolestan. Sve to seže do detinjstva kada do prvog snega ideš bos“, rekao je Lukašenko u intervjuu za list „Nacionalna odbrana“.

Takođe je otkrio da se kupao u hladnoj reci i bavio sportom.

„Znate, ova pandemija je pokazala... Gospod nas je prodrmao, jer smo živeli kako ne treba, živimo pogrešno. Sedelački posao, dođete kući, legnete na kauč, pre smo čitali novine, a danas kuckamo po ajfonu, ležimo zadovoljni, gledamo TV. A dva sata dnevno treba da radite. Dva sata – to je zakon. Zato ja uzimam sekiru i idem da cepam drva. To je korisno, kao i zdrava ishrana. Nikada ne jedi ništa uvozno i živećeš dugo“, ističe beloruski lider.

Kurir.rs/Sputnjik