POBESNEO ŽESTOKO Lukašenko tražio nuklearno oružje od Putina za KONAČNI obračun sa Zapadom!

Migrantska kriza na poljsko-beloruskoj granici, gde se već danima mrzne nekoliko hiljada migranata, ne smiruje se, a Aleksandar Lukašenko ne razmišlja o spuštanju tenzija, već je od ruskog predsednika Vladimira Putina tražio nuklearno oružje za obračun sa Zapadom. Lukašenko je u intervjuu za ruski magazin Nacionalna odbrana rekao kako želi da se "nekoliko diviziona" ruskih projektila sposobnih za nošenje nuklearnih glava razmesti na jugu i zapadu Belorusije.

Projektili "iskander"

Rusija je najbliži saveznik Belorusije, koju Evropska unija optužuje da je namerno izazvala migrantsku krizu dovodeći na hiljade migranata kojima se daju turističke vize, a zatim organizovano prebacuju na granicu ka Poljskoj i Litvaniji. Istovremeno, zapadne zemlje optužuju Rusiju da pomaže vlastima u Minsku da vodi hibridan rat protiv Zapada, dok istovremeno gomila trupe na granici sa Ukrajinom. - Potrebno mi je nekoliko diviziona projektila "iskander" na zapadu i jugu zemlje. Tamo da budu raspoređeni - rekao je Lukašenko. Zasad, kako prenosi Rojter, nema indicija da je Lukašenko imao zvanične razgovore sa ruskom stranom o raspoređivanju nuklearnog oružja na teritoriji Belorusije.

Mora da obuzdava saveznika... Vlaidmir Putin, predsednik Rusije

Opomena za Lukašenka - Žuti karton od Putina

Lukašenkovo zaoštravanje situacije ne ide u korist Putinu, što se najbolje videlo kada je predsednik Belorusije upozorio da bi njegova zemlja mogla da prekine dotok ruskog gasa, koji ide preko Belorusije ka Zapadu, ukoliko Evropska unija bude pooštrila sankcije Minsku. Posle oštrog Lukašenkovog upozorenja nije proteklo ni 24 sata, a već se oglasio Putin: - Nedavno sam u dva navrata razgovarao sa Lukašenkom i nije mi to spominjao. Naravno, u teoriji, on kao predsednik zemlje kroz koji gas prolazi može da prekine izvoz u Evropu. Ali to će značiti kršenje nekih ugovora i nadam se da se to neće dogoditi - rekao je Putin i najavio da očekuje uskoro razgovore između Lukašenka i Angele Merkel, nemačke kancelarke. Gasovodom "Jamal" se preko Belorusije izvozi gas za Poljsku i Nemačku. Evropa trećinu gasa uvozi iz Rusije.