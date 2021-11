HOLANĐANI U NEVERICI: Vakcinisali se, poštovali mere a sada im uvode novi karantin! Pitaju se dokle? VIDEO

Većina ljudi, dodaje se u tekstu, nerado se slaže da je neophodno žrtvovati deo društvenog života da bi se doprinelo celoj zajednici.

Holandska vlada najavila je "blago zatvaranje", u cilju smanjenja društvenih kontakata, kao odgovor na nagli porast broja novozaraženih. U jednom danu zabeleženo je rekordnih 16.324 nova slučaja, a brojke su svakog dana veoma visoke, uprkos ogromnoj stopi vakcinacije koja dostiže skoro 85 odsto odrasle populacije.

Međutim, stručnjaci nisu sigurni da su mere zatvaranja, koje podrazumevaju rad kafića samo do 19 časova, dobre za zajednicu.

„Mislim da oni najviše utiču na mlade ljude“, kaže mlada naučnica Saskia Hejster, koja kaže da je zabrinuta za svoje mentalno zdravlje.

- Moje istraživanje može da bude veoma stresno i tokom poslednjeg izolacije bilo mi je teško da se naviknem na situaciju. Zaista mi je drago što mogu da odem na kafu i da se ne osećam kao da radim nešto nezakonito, rekla je ona iako odlazak u kafić jednostavno nije u potpunosti moguć jer je zabranjen bez pokazivanja - covid potvrde.

U kafiću novinari upoznaju Nila Bo Finlejsona koji upravo pije pivo.

- Ljudi su navikli na zaključavanje, i to je za mene veoma frustrirajuće. Čini mi se da samo idemo od blokade do blokade. Posebno je teško kada znamo kakav život može biti, ali javna bezbednost je na prvom mestu i samo morate da uradite ono što je potrebno. Mere nisu toliko drakonske i mi ćemo im se prilagoditi - kaže on.

Mlada Natasja takođe brine da li će mere imati posledice na stanje njene psihe.

- Mentalno zdravlje treba tretirati na isti način kao i fizičko zdravlje, a mi mladi smo najviše pogođeni merama - kaže on, priznajući da se plaši usamljenosti ako se mere produže iznad predviđene tri nedelje.

Bi-Bi-Si podseća da je Holandija kritikovana zbog navodno previše opuštenog pristupa koronakrizi. Među poslednjima u svetu su uveli obavezu nošenja zaštitnih maski, a najsporije u Evropi sproveli program vakcinacije. Ali jedinice intenzivne nege počele su brzo da se pune, a nemačke bolnice su izdale upozorenje da više neće primati nove pacijente iz Holandije, pa su vlasti morale da pribegnu strogim merama. Nova ograničenja se nazivaju „delimično zaključavanje“ jer će život većine građana ostati nepromenjen tokom dana.

Kafei i restorani mogu da nastave sa radom uz uslov KR kodova ili digitalnih sertifikata za goste koji žele da sede, dok oni koji samo preuzimaju hranu na ulazu nemaju ovu obavezu. Sportski događaji se mogu odvijati nesmetano, ali bez gledalaca. Ugostiteljski objekti zatvaraju se u 19 časova, ali ova mera ne važi za kulturno-umetničke manifestacije poput pozorišta, bioskopa i koncerata. Ovo je, naravno, dovelo do sarkastičnih otkrića Holanđana koji se pitaju da li nove mere znače da se koronavirus širi tek kada padne mrak.

Očekivano, sama najava novog zatvaranja dovela je do gužvi u supermarketima, pri čemu su se najviše kupovale zalihe piva. Mere, s druge strane, obeshrabruju kućne zabave i svako domaćinstvo sme da ugosti najviše četiri osobe dnevno, ali je svima jasno da je to nemoguće da policija kontroliše. Kao i poslednji put kada su barovi i restorani zatvoreni, stanovnici Haga već sada vrše brojna privatna okupljanja kako ne bi bili usamljeni. Stoga, piše Bi-Bi-Si, postoji rizik da će mere povećati širenje virusa u domaćinstvima, a upravo je ovaj način prenošenja, prema vladinim statistikama, odgovoran za značajan deo broja obolelih.

Menadžer kafića Leopold Bas Svilens veruje da su ugostitelji nepravedno kažnjeni.

- Činimo sve za bezbednost naših gostiju. Proveravamo digitalne račune, služimo samo sedeće goste, veoma smo pažljivi. Na domaćim zabavama niko se ne pridržava nijedne od ovih mera, a mi smo kažnjeni i odgovorni za širenje zaraze – upozorava na apsurd.

Preduzetnici u najmanje četiri grada najavili su da će se oglušiti o nove mere, ali je pitanje šta će biti sa njima ako to zaista učine. Klubovi i restorani u Belgiji i Nemačkoj već beleže rekordan broj holandskih rezervacija. Najveća frustracija novim merama vlada među onima koji su vakcinisani, nose maske i drže se na distanci. Svi su verovali da je to dovoljno za normalan život tokom četvrtog talasa epidemije. Vakcinisano je oko 84 odsto odrasle populacije, dok većina pacijenata koji se trenutno nalaze u holandskim bolnicama nije primila ni jednu dozu. Ipak, stroge mere stupaju na snagu. Bi-Bi-Si donosi iskustvo majke koja je dovela svog petogodišnjeg sina na čas baleta. Nije imala potvrdu.

„Ne želim da učestvujem u ovome“, rekla ona.

Mnogi ukazuju na mogućnost da će uvođenje 2G sertifikata, koji će biti dostupni samo vakcinisanim osobama ili onima koji su se nedavno oporavili od kovida, dovesti do raskola društva. Iako se Holanđani relativno lako prilagođavaju svim merama, svi se sve više pitaju – dokle će sve ovo trajati.

