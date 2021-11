PRIPREME ZA PESIMISTIČAN ISHOD? Poljaci vodenim topovima po migrantima, ovi uzvratili flašama i cepanicama VIDEO

Poljske snage bezbednosti upotrebile su vodene topove protiv migranata koji su bacali kamenje preko beloruske granice, gde su se hiljade okupile u haotičnim pokušajima da dođu do Evropske unije, pokazao je snimak koji su danas podelile vlasti.

"Pažnja, pažnja, ako ne budete slušali naređenja, protiv vas će biti upotrebljena sila", čuje se sa razglasa na snimku koji je emitovan na televiziji.

Na snimku se vide i migranti kako bacaju flaše i cepanice na ogradu i kako motkama pokušavaju da probiju ogradu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Poljske saopštilo je da je jedan policajac teže povređen u tim sukobima.

Kriza je navela EU da pripremi daljnje sankcije protiv Belorusije, koju optužuje da pokušava da destabilizuje blok ilegalnim guranjem migranata preko granice.

Belorusija odbacuje optužbe kao "apsurdne".

Poljsko ministarstvo odbrane navelo je i da su beloruske vlasti dale migrantima šok bombe kako bi ih bacali na poljske vojnike i graničare.

Portparol poljske vlade rekao je da se trenutno raspravlja o tome da li će biti pokrenute konsultacije o krizi sa saveznicima u NATO.

"Pripremamo se za pesimističan ishod - da bi ovaj sukob mogao trajati mesecima", rekao je portparol novinarima.

Poljske vlasti navode da više od 20.000 pripadnika poljskih bezbednosnih službi iz redova policije, granične straže i vojske čuva granicu na kojoj su se migranti okupili u blizini prelaza u poljskom gradu Kuznici.

Procenjuje se da je oko 4000 migranata blizu granice i mnogi kažu da im beloruske vlasti ne dopuštaju povratak u Minsk.

Ranije u utorak, čelnik poljske vladajuće stranke Jaroslav Kačinjski rekao je da trenutno ne očekuje oružani sukob.

"Imamo hibridni rat, ali stvarni rat, s oružjem, nije na vidiku. Suočavamo se s nepredvidivim neprijateljem", rekao je on poljskom javnom radiju.

U međuvremenu, Irak je za četvrtak zakazao let za evakuaciju iz Minska. Do sada se oko 150 do 200 Iračana u Minsku već prijavilo za let kući. Oni koji su na granici teško da mogu da se prijave za let.

"Radimo na tome sa beloruskim vlastima", rekao je irački konzul za Rusiju i Belorusiju Madžid al-Kinani.

"Broj se menja jer su ljudi zapeli na beloruskoj granici s Poljskom ili Litvanijom i do sada ih beloruske vlasti nisu ovlastile da se vrate u Minsk", rekao je konzul.

U Litvaniji su vlasti rekle da je situacija pod kontrolom, a zamenik ministra unutrašnjih poslova rekao je da su uhvatili 47 ljudi koji su pokušali da se približe granici.

Kurir.rs/Agencije