ŽELIŠ DA DOBIJEŠ OTKAZ? Bivša Trampova saradnica upozorena zbog slušanja Tejlor Svift

Olivija Troj, koja je bila savetnica potpredsednika Majka Pensa za nacionalnu bezbednost, borbu protiv terorizma i kovid, posvđala se sa kolegom tokom jednog sastanka na početku pandemije, pa je odlučila da se na kratko zatvori u svoju kancelariju i smiri.

Da bi se "izduvala" pustila je, nešto glasnije, muziku pop pevačice Tejlor Svift. Ubrzo joj je kolega pokucao na vrata.

"Rekao mi je: 'Pokušavaš da dobiješ otkaz?' To me zbunilo pa sam ga pitala: 'Zašto? Zbog svađe na sastanku ili zbog čega?' On mi je odgovorio: 'Mislim da Tejlor Svift nije Trampova obožavateljka. A ako te neko čuje da to slušaš pripazi, mogla bi da ostaneš bez posla. Trebalo bi da budeš oprezna sa tim", ispričala je Troj za MSNBC.

Troj je podnela ostavku na svoju poziviju u Beloj kući u avgustu prošle godine i podržala je Džoa Bajdena u trci za predsednika.

Sa druge strane Pensov savetnik za nacionalnu bezbednost, penzionisani general Kit Kelog tvrdi da je on otpustio Troj, koja je sada direktorka projekta organizacije koja se bavi odbranom demokratije.

Troj je rekla i da se "malo nasmejala" kada se u medijima pojavila priča o Trampovom šefu kabineta Marku Medousu koji je pozvao na informativni razgovor jednog zaposlenog jer je lajkovao objavu Sviftove na Instagramu u kojoj podržava Bajdena i potpredsednicu Kamalu Haris.

"Zaista ne možemo dopustiti da naši ljudi lajkuju postove koji promovišu Džoa Bajdena", navodno je tada rekao Medous.

Dobitnica 11 gremija poznata je po svojim apolitičnim stavovima, ali je 2018. godine odlučila da glasa za demokrate a Trampu poručila: Izglasaćemo vašu smenu 2020.

