TRAMP SE VRAĆA U STILU ŠVARCENEGERA! Počela opipavanja pulsa na američkoj političkoj sceni PRVO MORA DA REŠI PROBLEM SA MANGUPIMA

Poslednja istraživanja javnog mnjenja pokazala su da na američkoj političkoj sceni vlada svojevrsni haos!

Na jednoj strani se nalazi Republikanska stranka, koja posle odlaska Donalda Trampa sa vlasti pokušava da se konsoliduje, ali bivši predsednik ima sve veću podršku javnosti i na sve moguće načine želi da zadrži uticaj među republikancima pred eventualne stranačke nominacije.

Na drugoj strani se nalazi Demokratska stranka, koja je dala predsednika Džozefa Bajdena, koji, međutim, ima rekordno nisku podršku posle nepunih godinu dana na funkciji, a sve su glasnije i spekulacije o ratu u Beloj kući između njega i potpredsednice Kamale Haris.

Urednik rubrike "Planeta" u Kuriru Andrej Mlakar smatra da je posredi holivudizacija američke političke scene.

- Tramp se vraća u stilu Švarcenegera. Ovo su opipavanja pulsa. Američka politička scena je tako napravljena da na početku druge godine mandata počinju pripreme za izbore i jurnjava za nominacije Republikanske stranke. Imamo Donalda Trampa koji ne može i dalje da se pomiri sa gubitkom vlasti jer smatra da je pokraden iako je dokazamo da su izbori bili legitimni. Jeste bila tesna trka, ali generalno je Tramp izgubio - navodi Mlakar u jutarnjem programu Kurir televizije.

Mlakar je naglasio da je Tramp od svog mandata napravio rijaliti program.

- Tramp je šoumen. Jedini je predsednik koji je od svoje funkcije napravio rijaliti. Bio je rekorder u otpuštanju saradnika i savetnika. Za četiri godine lično je otpustio 25-30 saradnika kao u onom njegovom rijalitiju. Spoljna politika, na koju se najviše oslanjao, nije mu uspela i to pre svega sa Severnom Korejom i sa njegovim velikim prijateljem Kim Džong Unom. Jedino što je uspeo jeste da bude jedini američki predsednik koji je stupio na tlo Severne Koreje posle Korejskog rata. Ostalo je sve propalo. Ovo je klasičan pokušaj nominacije i opipavanje pulsa javnosti - smatra Mlakar.

Osvrnuo se i na najave da će Tramp osnovati svoju društvenu mrežu s obzirom na to da je blokiran na Tviteru.

- Tviter je zabarikadiran. Vratio se na Fejsbuk, ali dosta je ograničen. Rekao je da će napraviti svoju društvenu mrežu na kojoj će moći da iznosi sve svoje stavove. Trampov problem sa društvenim mrežama je bio taj što je iznosio gomilu neistina i polukvalifikacija. Najveći uticaj na njegovu blokadu imala je pandemija kad je ljude savetovao da piju izbeljivač i razne napitke. Veliki broj Amerikanaca je poverovao u to. Amerikanci su inače skloni da veruju u nadrilekarstvo. Podrivao je uticaj glavnog epidemiologa Faučija. Tramp je sklon teorijama zavere - rekao je Mlakar.

Sledeća godina je prema njegovim rečima veoma važna za naredne predsedničke izbore.

- Stoji priča da bi Kamala Haris mogla biti ta koja će da nasledi Bajdena. Bilo je od početka spekulacija da je Bajden tranzicioni predsednik da se totalno demontira oblik vlasti koji se uspostavio Tramp i da se uspostavi sistem funkcionisanja vlasti i administracije kakav je postojao do dolaska Trampoa na vlast. Kamala Haris je upravo ta u koju se polažu najveće nade. Međutim, serija pehova, rat u Avganistanu, loša ekonomska situacija, raslojavanja, budžet... Sve su to bili problemi koji su uticai da malo otupi podrška Kamali Haris. Sve je to još rano reći. Američka spoljna politika funkcioniše od izbora do izbora. Godinu dana nakon što preuzmu vlast obično dožive nagli pad popularnosti. Zato je 2022. bitna jer će se opipavati puls, a 2023. slede nominacije i počinje kampanja da bi se 2024. donela konačna odluka na izborima. Tramp pre svega mora da reši problem sa mangupima u svim redovima, a to je odmetnuta grupa kongresmena i senatora koji nisu baš voljni da ga ponovo gledaju u administraciji. Tramp je sebe urušio svojom teatrologijom i holivudizacijom - rekao je Mlakar.

Američki Srbi spremni za razgovore

Osnivač organizacije "Srbi za Trampa" Olga Ravasi smatra da će 2022. godina biti pokazatelj kako će se republikanci pozicionirati i da će Tramp tek odlučiti da li će se kandidovati.

- Rejting mu je ne samo skočio, nego je i vrlo postojan. Na političkoj sceni nikada se nije pojavio neko ko je imao takvu podršku i ko nastavlja da ima takvu podršku. Gde kod da se pojavi su reke i reke ljudi koji se i dalje pojavljuju na njegovim skupovima. Pokazao je definitivno da ima moć i da je zadržao svoje glasače. Ne bih pravila cirkusku scenu od predsednika koji je ipak mnogo uradio za zemlju - rekla je Ravasi u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Ravasi je dodala da Bajden trenutno ima rejting od 36 odsto, što je njamnje otkad eje stupio na dužnost, a potpredsednica Kamala Haris 28 procenata, što prema njenim rečima ukazuje da stvari između njih i njihovih timova ne funkcionišu i da se već spekuliše o velikim problemima u Beloj kući.

- Ja sam kreirala organizaciju "Srbi za Trampa" jer sam shvatila da je bio povoljan politički momenat za nas. Srbi se nikada do tada nisu pojavili kao ozbiljan glasački blok. Albanci i svi drugi su se dugo bavili političkim zbivanjima u svom rasejanju dok su Srbi bili poprilično apatični. Ta podrška se nastavlja. Od kampanje "Srbi za Trampa" stvorili smo komitet političke akcije. To je Srpsko-američka glasačka alijansa koja ima cilj da se mobilišu srpski glasači i da se mobiliše jedna ozbiljna zajednica koja ovde postoji od 1800. godine. Srbi su najbrojniji od svih zajednica sa Balkana i mogu imati značajan politički uticaj. Nismo ni republikanska, ni demokratska, otvoreni smo da sarađujemo sa kandidatima obe strane, ali je bitno da se ti kandidati žele pozabaviti pitanjima srpsko-američke zajednice i svim pitanjima koja se tiču srpskog naroda - rekla je Ravasi.

