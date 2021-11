STUDENTKINJA SNIMILA SOPSTVENU SMRT: Dečko je nakon svađe davio, pa izbo 30 puta

Loren je njen dečko čak 30 puta izbo nožem, a porotnici su nakon odgledanih scena rekli da ih podseća na najstrašnije scene u filmu "Vrisak".

Tužiteljka Debora Gould rekla je da se na snimku čuje kako Loren viče i doziva pomoć, dok Džejk juri ka njoj. On ju je prvo davio golim rukama, a zatim je nožem ubo čak 30 puta izgovarajući rečenicu: "Nikada te više neću videti".

On je zatim rekao kako će se lično pobrinuti za to, a u tim trenucima na snimku se čuje udarac, to je bio momenat kada je on svoju devojku pregazio kolima.

Džejk negira da je svesno ubio svoju devojku u njihovoj kući u ranim jutarnjim časovima 20. novembra prošle godine.

On tvrdi da je bio psihički neuravnotežen i da nije mogao jasno da rasuđuje, prenosi Metro.

Porotnicima je danas ispričano da je sve krenulo nakon što je ovaj par strastvenih gejmera želeo da kolačima sa marihuanom proslavi kupovinu nove "PS 5" konzole za video igre.

Džejkov advokat je na suđenju rekao da je nakon toga njegov klijent izgubio razum i da je pod uticajem narkotika sve krenulo po zlu.

- Nešto u njegovom ponašanju je sigurno navelo Loren da počne da ga snima mobilnim telefonom - rekla je tužiteljka Gould.

Snimak koji traje oko 17 minuta, uspeo je da zabeleži trenutke pre i posle ubistva. Nakon desetog minuta čuje se Loren kako moli za pomoć, a zatim poziva svoju tetku na drugi telefon.

- Na 10:49 čuje se kako Loren prestaje da viče. Tada se čuje čuvena rečenica koju izgovara Džejk da je više neće videti. Zatim se čuje kako on kaže da će se pobrinuti za to, a zatim i zvuk motora na automobilu - rekla je tužiteljka.

Zatim se može čuti tup udarac, koji prema rečima Gould označava momenat kada je optuženi za ubistvo, svojim automobilom marke "ford", prešao preko Loren.

Džejka su i komšije videle kako kolima prelazi preko svoje devojke, a oni su na sudu rekli kako on nije preduzeo ništa kako bi joj pomogao, a zatim se samo vratio u kuću.

Tada je pozvao Hitnu pomoć i rekao da je ubio svoju devojku.

On je u izjavi koju je dao policiji rekao da sumnja da je prvi kolač koji je konzumirao sadrži još nešto osim kanabisa.

Nakon što ga je pregledalo tri psihijatra, oni su zaključili da je Džejk doživeo neželjene reakcije na ovu drogu.

- Ovo prema zakonu nije opravdanje. Poremećena namera izazvana dobrovoljnim korišćenjem opojnih droga tretira se isto kao i trezvena namera. Iz svega priloženog može da se zaključi da je optuženi imo nameru da ubije svoju devojku jer je pokušao da je zadavi, zatim je upotrebio i nož, a na kraju je preko nje prešao i kolima, ali i po rečima koje je izgovorio pre ubistva, kaže tužiteljka.

Kurir.rs/Metro/Telegraf