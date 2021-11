ISPLIVALI MASKOVI MEJLOVI ZAPOSLENIMA Šta milijarder misli o slušanju muzike na radnom mestu, a menadžerima je poručio TRI STVARI

U jednom mejlu je Mask je obrazložio radnicima svoje kompanije Tesla o tome šta misli o slušanju muzike u fabrici, a takođe je objavljen je i njegov mejl upućen menadžerima ove kompanije.

Sadržaj oba mejla objavio je američki CNBC. Mask je poznat po jednostavnoj i spontanoj komunikaciji. Na takav način obratio se i radnicima govoreći im o tome šta misli o slušanju muzike u njegovoj gabrici električnih vozila.

-Samo želim da kažem da podržavam slušanje muzike u fabrici, kao i sve one sitnice koje doprinose da više uživate u radu. Saradnik me pitao da li u jednom uvetu može biti slušalica, a kako bi sa drugim uvetom mogao da čuje šta se dešava u fabrici? To mi zvuči u redu. Takođe, muzika iz zvučnika je sasvim kul sve dok među radnicima postoji razuman dogovor o izboru muzike. Javite mi ako mislite da postoje još neke stvari koje dan mogu da vam učine ugodnijim. Jako mi je stalo da se svaki dan radujete prilikom dolaska na posao, poručio je.

Mask se u drugom mejlu obratio menadžerima Tesle ukazavši im šta očekuje od njih.

Ako dobijete od mene mejl u kom su uputstva, postoje samo tri mogućnosti:

1. Tražite od mene da obrazložim šta sam pogrešno rekao. Ponekad i ja grešim.

2. Tražite dodatno objašnjenje ako vam je nešto nejasno

3. Uradite ono što se traži od vas.

Ukoliko se ništa od navedenog ne učini, od tog menadžera će se tražiti da odmah podnese ostavku, izričit je Mask, prenosi Klix.ba.

Prema listi američkog poslovnog portala Blumberg, Mask je najbogatiji čovek na svetu. Njegovo bogatstvo se procenjuje na 285 milijardi dolara.

Kurir.rs