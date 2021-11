PREKRETNICA U ODNOSIMA: Kina i ASEAN uspostavili sveobuhvatno strateško partnerstvo

Predsednik Kine Si Đinping je to saopštio na virtuelnom samitu povodom obeležavanja 30. godišnjice dijaloga između Kine i ASEAN-a, preneo je Kineski radio internacional.

Govoreći o dobrosusedskim odnosima, Si je podsetio da je Kina bila dobar sused i rekao da će zauvek biti dobar sused, dobar prijatelj i dobar partner sa ASEAN-om.

"Kina će nepokolebljivo gledati na ASEAN kao prioritet u svojoj diplomatiji susedstva, podržavaće njegovo centralno mesto u regionalnom okviru i podržavaće taj blok u igranju veće uloge u regionalnim i međunarodnim poslovima“, istakao je kineski predsednik.

Si Đinping se osvrnuo i na očuvanje mira. On je naglasio da se Kina čvrsto protivi hegemoniji i politici moći i naveo da Kina nikada neće težiti hegemoniji, kao i da nikada neće maltretirati male zemlje.

"Kina i zemlje ASEAN-a treba da se drže dijaloga umesto sukobljavanja“, naveo je on i dodao da su potrebni zajednički napori kako bi se očuvala stabilnost u Južnom kineskom moru i kako bi to more bilo more mira, prijateljstva i saradnje.

Govoreći o vakcinama, Si je rekao da je Kina spremna da donira dodatnih 150 miliona doza vakcine protiv kovida-19 zemljama ASEAN-a.

"Kina će doprineti sa dodatnih 5 miliona dolara Fondu za odgovor na kovid-19 ASEAN-a, a takođe će pojačati zajedničku proizvodnju vakcina i transfer tehnologije“, naglasio je predsednik Kine.

On se osvrnuo i na razvoj i s tim u vezi naveo da je Kina spremna da pruži ASEAN-u još 1,5 milijardi dolara razvojne pomoći u naredne tri godine kako bi podržala zemlje ASEAN-a u borbi protiv kovida-19 i ekonomskom oporavku.

"Kina je spremna da uvozi više kvalitetnih proizvoda iz zemalja ASEAN-a, uključujući poljoprivredne proizvode iz zemalja članica ASEAN-a u vrednosti od 150 milijardi dolara u narednih pet godina“, istakao je Si Đinping.

Kurir.rs/Kineski radio internacional