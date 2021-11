MOLE NAS, GUŠE SE, UMIRU: Zemlju uhvaćenu u klopci neznanja i antivaksera u vlasti i crkvi korona SATIRE; mrtvačnice, groblja puni

Rumunija ima jednu od najnižih stopa vakcinisanih u Evropi i jednu od najviših stopa smrtnosti. To, međutim, ne dotiče antivaksere u crkvi i vlasti koji nastavljaju da propagiraju svoje ideje.

"Nemilosrdno je, nemilosrdno", uzdiše medicinska sestra Klaudiju Jonita dok stoji ispred reda kolica u mrtvačnici Univerzitetske bolnice u Bukureštu. Na svakom je leš u crnoj plastičnoj kesi.

Mrtvačnica ima kapacitet za 15 tela, ali na dan kada je CNN posetio, primila je 41. Višak tela smešten je u hodniku ispred, dok su iz mrtvačnice odjekivali jauci. Žena je puštena unutra da se poslednji put pozdravi sa ocem.

Univerzitetska bolnica u Bukureštu najveća je medicinska ustanova u rumunskoj prestonici koja leči pacijente od kovida 19 i bori se sa četvrtim talasom u zemlji, najgorim do sada.

"Nikad nisam mislila, kada sam počinjala ovaj posao, da ću preživeti ovako nešto", rekla je Jonita. "Nikad nisam mislia da može da se dogodi takva katastrofa, da ćemo pokopavati cele porodice".

Nekoliko spratova iznad, svi kreveti osim jednog u sada proširenim jedinicama intenzivne nege bili su puni. Medicinska sestra je menjala čaršave na jednom slobodnom krevetu - praznom, jer je osoba koja ga je zauzela sada ležala u mrtvačnici.

Najniža stopa vakcinisanih

Rumunija ima jednu od najnižih stopa vakcinacije u Evropi.

Nešto manje od 36 posto stanovništva je vakcinisano, iako je kampanja vakcinacije u zemlji dobro počela prošlog decembra.

Medicinski radnici i zvaničnici ovu nisku stopu vakcinacije pripisuju raznim faktorima, uključujući nepoverenje prema vlastima, duboko ukorenjena verska uverenja i poplavu dezinformacija na društvenim mrežama.

Kada je dr Aleksandra Munteanu (32) stigla na dužnost u jedan od centara za vakcinaciju u Bukureštu nakon noćne smene u bolnici, otkrila je da je odziv bio nizak. Zbunjena je i šokirana da ovako teška bolest nije nagnala ljude da se vakcinišu, kao i da postoje mnogi koji ne prihvataju ozbiljnost situacije.

"Postoji mnogo lekara, uključujući i mene, koji rade sa kovid pacijentima i mi pokušavamo da kažemo ljudima da ova bolest zaista postoji“, rekla je ona.

foto: Profimedia

Antivakseri

Jedan od najglasnijih i najistaknutijih antivaksera u zemlji je Diana Sosoaca, članica rumunskog Senata. U jednom od svojih brojnih javnih istupa pokušala je da spreči ljude da uđu u centar za vakcine u njenoj izbornoj jedinici na severoistoku zemlje.

"Ako volite svoju decu, prestanite sa vakcinacijom“, kaže ona u video snimku na svojoj Fejsbuk stranici. "Nemoj ih ubiti!"

Vakcine koje su u ponudi u Rumuniji bile su opsežno testirane za upotrebu kod dece i pokazale su se bezbedne i efikasne, ali to nije sprečilo nju i druge da šire sumanute glasine po društvenim mrežama i na lokalnoj televiziji.

Zvaničnici i medicinsko osoblje su ogorčeni što su javne ličnosti učinile toliko da potkopaju njihove napore.

"Pogledajte stvarnost“, rekao je pukovnik dr Valeriu Georgita, vojni lekar koji vodi nacionalnu kampanju vakcinacije. "Naše jedinice intenzivne nege prepune su pacijenata. Imamo mnogo novih slučajeva. Imamo, nažalost, stotine smrtnih slučajeva svakog dana. Dakle, ovo je realnost. A više od 90% pacijenata koji su umrli bilo je nevakcinisano", rekao je on.

U Bukureštu je podignut ogroman transparent koji pokriva polovinu fasade zgrade na glavnom bulevaru. "Guše se. Mole nas. Žale“, reči su odštampane masnim crnim slovima iznad crno-belih fotografija medicinara koji se bore za živote kovid pacijenata na jedinici intenzivne nege.

Na ulici ispod, mali broj prolaznika podiže pogled na plakat, a još manje njih želi da podeli svoja razmišljanja sa CNN-om. Uskoro će, međutim, taj poster biti podignut u drugim većim gradovima u zemlji.

"Postoji manipulacija“, rekla je žena koja je dala ime samo kao Klaudija i dodala: "Neki ljudi ne veruju u vakcine“.

Gradonačelnik: "Vakcina nije bezbedna"

Nigde ta sumnja nije očiglednija nego na selu, gde stopa vakcinacije protiv kovida 19 upola manja nego u urbanim sredinama.

Okrug Sučava, koji se nalazi na sat leta severoistočno od Bukurešta, ima najnižu ukupnu stopu vakcinacije u zemlji.

Upravnik glavne bolnice dr Aleksandru Kalančea (40) pričao je o posebnostima ovog kraja, gde je rođen i odrastao.

"Ovaj okrug je veoma religiozan. Ovo je oblast koja ima jaku versku tradiciju, i mnogo religioznih ljudi. Vrlo malo [sveštenika] je za vakcinu, a definitivno znam neke koji su protiv. Većina njih odlučuje da ne kaže ništa, ni za ni protiv. Imamo dokaze, iz bolnice, od pacijenata koji dolaze iz istih verskih zajednica, gde im je sveštenik, ili njihov pastor, savetovao da se ne vakcinišu, tek tako".

Blizu Sučave, u selu Bosanci, takav pastor služi i kao gradonačelnik. Nekulai Miron je jedan od najglasnijih javnih ličnosti-antivaksera u zemlji.

"Nismo protiv vakcinacije, ali želimo da je verifikujemo, da zadovoljimo naše brige, jer je bilo mnogo neželjenih efekata“, rekao je on za CNN. "Ne mislimo da su komponente vakcine veoma bezbedne. To nije bezbedna vakcina", dodao je.

Medicinski podaci ga ne dotiču, kao ni lokalnog lekara opšte prakse.

Dr Danijela Afadaroaie vakciniše desetak ljudi svakog drugog dana, Džondon i Džonson cepivom. Prema poslednjim zvaničnim podacima, manje od 11 posto sela je vakcinisano od novembra 2021.

Dok je pričala o situaciji u selu, gradonačelnik Miron se motao oko doktorskog stola, zavirujući u papire na njenom stolu da vidi ko je vakcinisan.

"Kada ćete da se vakcinišete, gospodine gradonačelniče?", pitala ga je Afadaroaie, smejući se.

"Ne moram da se vakcinišem“, uzvratio je on. "Savršeno sam zdrav." Objašnjenje lekarke da vakcina pomaže da tako i ostane nije doprlo do njega.

foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Pastor: "Verujem u ono što vidim, a ne ono što čujem"

U ovakvim ruralnim oblastima, siromaštvo i nedostatak obrazovanja, zajedno sa ličnim uticajem lokalnih vođa i tradicionalnim verskim uverenjima, mogu biti smrtonosna kombinacija.

Lokalni pentekostalni pastor, Dragoš Kroitoru, tvrdi da ne zna da je bilo ko u njegovoj parohiji umro od korone.

"Ovde u crkvi nemamo nijedan slučaj obolelih od koronavirusa. Imamo nula posto smrtnosti, ne znam nikoga ko je umro od korone ovde u našoj parohiji. I verujem u ono što vidim, a ne u ono što čujem“, rekao je on.

Uprkos tome što mu je novinar CNN isprilao o telima žrtava kovida koja pune mrtvačnicu u Univerzitetskoj bolnici u Bukureštu, Kroitoru nije bio ubeđen.

"Bukurešt je veći od Bosanca, koliko ja znam“, dodao je uz prezriv osmeh. "Nismo imali mrtvih. Možda smo imali nekoliko ljudi koji su bili bolesni u selu, da, koliko ja znam, da. Ali stopa smrtnosti u našoj crkvi je bila nula".

Stopa mortaliteta je svakako visoka drugde u ovom pretežno ruralnom okrugu. Sučava je početkom novembra bila na trećem mestu po stopi smrtnosti od kovida 19 u celoj zemlji.

Ugao glavnog groblja u Sučavi, sedištu okruga koje se nalazi na desetak minuta od Bosanca, prepun je sveže iskopanih grobova. U kapeli groblja u toku je služba. Na brdu iza kapele ožalošćeni se okupljaju na sahrani. U blizini se priprema još jedan grob.

Drveni krstovi iznad svakog novog groba ne ukazuju na uzrok smrti, pa je nejasno koliko je umrlo od virusa. Čovek koji radi na jednoj od grobnica, međutim, rekao je da je broj ljudi koji su u poslednje vreme sahranjeni daleko veći nego inače.

"Večno žaljenje“, piše na vrpci prebačenoj preko jednog od grobova. U mrtvačnici Univerzitetske bolnice u Bukureštu, tehničar zakucava eksere u drveni kovčeg dok kolega prska isti dezinfekcionim sredstvom.

Za one koji umru od kovida, neće biti sahrana u otvorenim sanducima. "Vakcina znači razliku između života i smrti“, rekla je Jonita, medicinska sestra. "Ljudi to treba da shvate. Možda bi to trebalo da shvate u svom poslednjem času".

Za one u crnim kesama, već je kasno.

