DO KRAJA ZIME VEĆINA ĆE BITI VAKCINISANA, IZLEČENA ILI MRTVA: Uznemirujuće upozorenje nemačkog ministra građanima

"Do kraja zime, kao što se ponekad cinično govori, gotovo svi u Nemačkoj će biti vakcinisani, izlečeni ili mrtvi", rekao je on i za to okrivio "veoma zarazni delta soj".

"Zbog toga vam preporučujemo vakcinaciju", rekao je on.

Špan je naveo da Nemačka ima "dovoljno doza za sve zainteresovane" i da su i Modernina i Fajzerova vakcina, koje su dostupne u zemlji, evikasne protiv koronavirusa i novih sojeva.

Ministar je rekao i da očekuje da će do kraja godine Nemačka dobiti 24 miliona doza Fajzera i 26 miliona doza Moderne.

Kurir.rs