NOVI UDAR EU NA BELORUSIJU: Belavi će zabraniti iznajmljivanje evropskih aviona!

EU će zabraniti iznajmljivanje evropskih aviona beloruskoj aviokompaniji Belavia i uspostaviti crnu listi kompanija koje učestvuju u prevozu migranata do evropskih granica u dosluhu sa vlastima beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, javili su danas evropski zvaničnici.

"Većina flote kompanije Belavia se sastoji od aviona iznajmljenih od firmi EU", rekao je predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel u obraćanju na plenarnoj sednici Evropskog paralmenta u Strazburu.

"Odluka će biti doneta da se to prekine i to vrlo brzo", rekao je on.

Evropska komisija je odvojeno saopštila da je podnela predlog za kažnjavanje kompanija koje su u dosluhu sa krijumčarenjem i trgovinom migranata, rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Poljska je poslednjih dana suočena sa velikim prilivom migranata do svoje granice, uglavnom sa Bliskog istoka.

Fon der Lajen je rekla da taj predlog treba da bude usvojen zajedno sa zemljama članicama Unije i sa Evropskim parlamentom.

"Evropa nije suočena sa migrantskom krizom već sa pokušajem destabilizacije od strane totalitarnog režima koga EU ne priznaje", rekla je ona.

Ona je rekla da se strategija beloruskog režima vrlo konkretno oslanja na saradnju prevoznika i njihovih posrednika, kao i da ima specijalizovanih putničkih agencija koje nude cele pakete, vizu, avionsku kartu, hotel i, kako je dodala, vrlo cinično i taksi ili autobus do granice sa EU.

"Ti migranti se varaju nečuvenim lažnim obećanjima", rekla je ona.

"Zato predlažemo uspostavljanje crne liste svih sredstava saobraćaja na osnovu medjunarodnih zakona o krijumčarenju i trgovini migrantima", rekla je Fon der Lajen.

