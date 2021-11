RUSKE APATITI NA ARTIKU SVE VEĆI Novi ledolomac na nuklearni pogon kreće na opitovanje! Lomi led debljine 2,7 m! VIDEO

Najveći i najmoćniji ledolomac na svetu započeo je s testnom plovidbom 16. novembra u Finskom zalivu gde će obaviti tronedeljna testiranja pre puštanja u upotrebu. Reč je o ruskom ledolomcu "SIBIR" na nuklearni pogon, piše The Maritime Executive.

"Sibir" je deo ruskog projekta 22220 koji gradi Baltiysky Zavod (Baltičko brodogradilište). Ovo plovilo od 33.530 deplasmana dugo je 173,4 m i široko 34 metra, a broji 75 članova posade. Ledolomac pokreće par nuklearnih reaktora RITM-200 koji proizvode 175 MW.

SibIR može putovati brzinom do 22 čvora i KONSTRUISANa je za razbijanje leda debljine do 2,7 metara pri brzinama od 1,5 do 2 čvora.

Naredne tri nedelje kontrolni tim proveravaće rad mehanizama i opreme ledolomca. Stručnjaci planiraju sprovesti niz ispitivanja, uključujući rad parne turbine, električnih sistema propulzije, rad osovinskih vodova i dek mehanizama (sidro i kormilarski uređaj).

Takođe će se ispitati manevarske karakteristike i brzina ledolomca, funkcionisanje opših brodskih sistema i sistema automatizacije. Osim toga, testiranja će uključivati proveru navigacijskih i komunikacijskih sistema, kao i rad helikoptera koji poleću sa ledolomca.

Baltičko brodogradilište je saopštilo da je gradnja Siberie započela 26. maja 2015. godine. Plovilo je porinuto 22. septembra 2017. godine, a isporuka bi trebala biti obavljena do kraja ove godine.

Nakon puštanja u rad, glavni zadatak Siberie bit će obezbeđenja plovidbe tokom cele godine u zapadnom regionu Arktika. Rusija održava flotu ledolomaca na strateškim tačkama duž Severnog mora kako bi ispratili plovila koja prolaze kroz led. U budućnosti se planira razvoj civilne flote ledolomaca.

Ledolomac Siberia drugi je u klasi od pet plovila. Prvi, Arktika, započeo je s plovidbom u oktobru 2020. godine, a porinut je i treći brod. Još dva broda su u izgradnji, a postoji mogućnost za izgradnju još dva za završetak klase.

Kurir.rs/Maritime Executive