KUBA OBELEŽAVA 5 GODINA OD SMRTI FIDELA KASTRA: Otac revolucije zabranio da se po njemu zovu ulice i da mu se dižu spomenici!

"U Fidelovoj kancelariji u Palati Revolucije, sve je onako kako je on to ostavio svog poslednjeg dana boravka. Pokušavam da ga zamislim usred teških bitaka tokom tolikih teških godina. To me inspiriše i dirne. I nastavljam da se borim", napisao je na Tviteru napisao je kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel.

En el despacho de #Fidel en el Palacio de la Revolución todo está como lo dejó él en su último día allí. Trato de imaginarlo en medio de las duras batallas de tantos años desafiantes. Me inspira, me emociona. Y sigo peleando. #FidelVive #CubaVive pic.twitter.com/vx56dhtdxD — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 25, 2021

On je 2018. nasledio Raula Kastra, Fidelovog brata koji je preuzeo dužnost 2006. godine posle 47 godina vlasti.

foto: Profimedia / YAMIL LAGE / AFP

Mesec dana posle smrti Fidela Kastra, parlament je usvojio zakon kojim se zabranjuje dizanje spomenika u njegovu čast u skladu sa njegovom željom.

Zakon zabranjuje upotrebu Kastrovog imena za institucije, parkove, javna mesta, ulice ili novčanice.

Jedini izuzetak je "korišćenje njegovog imena za imenovanje institucije koja su, u skladu sa zakonom, izgrađena za proučavanje i širenje njegove misli i njegovog dela", kao što je centar koji je danas.

Harizmatično vođstvo Fidela Kastra kritikovali su njegovi protivnici, koji su ga optužili da podstiče kult ličnosti.

foto: Profimedia / Adalberto Roque / AFP

Kastro, rođen 13. avgusta 1926. godine, preminuo je 25. novembra 2016. godine godine u Havani, a njegova smrt simbolično je označila kraj jedne epohe.

Revolucionarna ikona, jedna je od najznačajnijih figura 20. veka, iako se povukao sa funkcije, iz senke je učestvovao u političkom životu zemlje.

foto: Profimedia / YAMIL LAGE

Na funkciji ga je nasledio brat Raul, koji je pokrenuo niz reformi još za njegovog života. Od povlačenja s vlasti, Fidel Kastro posvetio se pisanju i redovno je primao strane zvaničnike.

Kastro je po sopstvenoj želji sahranjen daleko od očiju javnosti na groblju u gradu Santijago de Kuba, gde je počela Kubanska revolucija.

Kurir.rs / Beta, Foto: Profimedia / YAMIL LAGE / AFP