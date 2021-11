ISPOVEST MUŠKARCA KOJI JE IZVLAČIO TELA MIGRANATA IZ KANALA Prizor je bio užasan

Čarls koji vozi čamac za spasavanje baš kao što su to radili njegov otac, deda i pradeda pre njega.

Njegov čamac se odazvao pozivu iz Mejdeja, saopštavajući mu da je najmanje 15 ljudi palo u vodu usred Kanala.

Kada je stigao, Čarls je zatekao užasan prizor, vadio je telo za telom iz vode, prenosi Skaj njuz.

-Nažalost, ljude koje smo izvlačili bili su već mrtvi, rekao je on, stojeći u maloj poslovnoj zgradi pored gradske luke.

Rekao je da je čamac u kom su bili migranti bio dugačak oko 10 metara, ali da je potpuno neprikladan za uzburkanu vodu Lamanša. Dok je stigao, izduvao se. Čamac je postao jednostavno komad beskorisne plastike.

-Da li se ventil olabavio ili je udario u nešto? Možda, nikada nećemo znati, ali ne mislim da je to bio sudar, rekao je Čarls.

-Čamac je bio preplavljen. Pogled na te ljude, udavili su se, a onda su morali da ih izvuku… bilo je traumatično, dodao je.

Ali da li će to nešto promeniti? Čarls sleže ramenima.

-Nastaviće da pokušavaju da pređu, istakao je Čarls.

On je, naravno, u pravu. Dok smo razgovarali, drugi čamci su krenuli sa plaža uz i niz ovu obalu. Na glavnoj stanici u Kaleu zatekli smo desetine ljudi, od kojih su mnogi bili mokri, koji su pokušali i nisu uspeli da pređu kanal i sada su autobusima prevezeni u privremeni smeštaj. Pokušaće ponovo, verovatno uskoro.

Hasan je dobar primer. Irački Kurd, spava u blizini Denkerka.

-Čuo sam vesti. Moram da budem iskren, nije me briga za druge ljude. Ako imam prsluk za spasavanje, mogu da plivam da stignem do Velike Britanije. Moje srce je snažno i mogu da plivam. Moj život bi bio mnogo bolje da stignem u Veliku Britaniju. Trudim se svaki dan, rekao je on.

Podsetimo, majmanje 27 migranta na putu za Veliku Britaniju poginulo je u sredu kada je njihov brod potonuo u Lamanšu što je "najveća tragedija" migranata koja se dogodila u opasnom kanalu do sada.

Velika Britanija i Francuska krive jedna drugu druge što ne rade dovoljno, dok su plime i oseke koje guraju ljude ka migrantskoj ruti u Britaniju brojne i različite.

Dugo vremena, migracije su izgledale kao teorijska rasprava, zamagljena u politici, ekonomiji i pitanjima kulture i nasleđa. Ali sada ima strašnu, ličnu istoriju. U hladnim, tmurnim vodama Kanala, 27 ljudi je umrlo strašnom smrću, samo zato što su hteli da stignu u Britaniju.

