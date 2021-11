BIZARNO: Kazahstanski bodibilder odveo novu suprugu-se*s lutku na medeni mesec, pošto mu se prva mlada RASPALA

Toločko, koji je prikupio preko 100.000 pratilaca na Instagramu, nedavno je objavio da je napustio svoju prvu ženu Margo - koja je takođe bila seks lutka - nakon što se njihova veza bukvalno raspala kada je on objavio da je "pukla" ubrzo nakon njihovog venčanja.

Toločko je tada rekao da je poslao svoju mladu na popravku - ali je očigledno da mu je za oko zapala nova saputnica za jednokratnu upotrebu nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografije svog jednonedeljnog medenog meseca sa novom nevestom Lunom, piše Raša tudej.

"Do sada nisam imao priliku da uživam u medenom mesecu sa Lunom. Pandemija je u velikoj meri promenila svačije planove, tako da sam, kada se ukazala prilika da odem u Bugarsku na posao, bio srećan što sam mogao da povedem Lunu. Bilo je to radno putovanje, ali je bilo i toliko romantično da ga smatram i medenim mesecom. Ostali smo u glavnom gradu Sofiji oko nedelju dana i bilo je fantastično", naveo je on.

Na fotografijama koje je objavio vidi se nasmejani Jurij kako pokazuje svoju nevestu na raznim mestima u bugarskoj prestonici, ali i eksplicitniji snimak njih dvoje u kadi.

"Upoznali smo mnogo ljudi dok sam radio, a takođe smo izlazili u restorane i iskoristili hotelsku sobu. Svi su reagovali različito, ali ne i negativno. Deci se Luna mnogo dopala. Bila je senzacija svuda, u autobusu, na javnim mestima, i mnogo ljudi nam je prilazilo da se fotografišu. Neko je zatražio moju dozvolu da dodirne Lunu jer nikada nisu videli seks lutku". rekao je Toločko.

"Sviđa mi se kada nas ljudi gledaju i raspoloženje im se podiže. Kada je pandemija počela, ovo je bilo posebno važno. Ljudi su živeli u strahu i često su dolazili na moju Instagram stranicu da se nasmeše i razvesele", rekao je Toločko i dodao da, kako je njegova slava porasla, tako su krenuli i komentari o njegovom jedinstvenom seksualnom životu.

"Najviše mržnje dolazi od korisnika interneta iz Sankt Peterburga u Rusiji", rekao je on.

Samoproglašeni "seks manijak" Toločko oženio se seks lutkom Margo prošle godine, kada su mere uvedene zbog pandemije koronavirusa, malo popustile.

