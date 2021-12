OPTUŽBE Tramp: Megan Markl je povredila kraljicu Elizabetu Drugu i manipuliše Harijem!

Već imaju dvoje dece... Princ Hari i Megan Markl foto: EPA/PETER FOLEY

Bivši američki predsednik Donald Tramp izneo je salvu kritika na račun Megan Markl, supruge britanskog princa Harija i unuka kraljice Elizabete Druge, koji je napustio kraljevsku porodicu i preselio se u SAD. Tramp je u intervjuu Najdželu Faražu, bivšem poslaniku u Evropskom parlamentu i jednim od najvećih zagovornika bregzita, istakao kako nije fan američke glumice.

Majka iz Škotske

Tramp se u razgovoru koji je snimljen na Floridi i koji je sinoć emitovan na Ostrvu, osvrnuo i na svoj poraz na predsedničkim izborima, kao i na migrantsku krizu u Evropi.

Snaja i unuk napustili porodicu... Britanska kraljica Elizabeta Druga foto: Fonet, AP

- Nisam ljubitelj Megan Markl. Nisam njen fan. Ona je razočarala i veoma povredila kraljicu Elizabetu Drugu - rekao je Tramp i nastavio: - Megan nema nikakvog poštovanja prema kraljici, koja je sjajna, velika istorijska osoba. Ponašanje princa Harija i njegove supruge tokom poslednjih godina nanelo je mnogo bola britanskoj vladarki. Megan na užasan način manipuliše Harijem i koristi ga. On je zbog nje upropastio odnose sa svojom porodicom i jednog dana će zažaliti zbog toga.

Detalj sa debate... Donald Tramp i Džo Bajden foto: Profimedia/Chip Somodevilla/AFP Bivši saradnik otkriva - Pozitivan tri dana pre debate? Tramp je bio pozitivan na koronavirus tri dana pre prve debate s Džozefom Bajdenom uoči predsedničkih izbora 2020. godine, tvrdi Mark Medouz, nekadašnji šef kancelarije bivšeg predsednika SAD. Tramp je 2. oktobra objavio da je oboleo od korone. Bela kuća je saopštila da je taj rezultat objavio u roku od sat vremena nakon što ga je primio. Kasnije toga dana Tramp je otišao u bolnicu. Međutim, Medouz navodi da je Tramp bio pozitivan tri dana pre debate 29. septembra, ali da je insistirao da ide na duel s Bajdenom. Ubrzo je uradio drugi test, koji je bio negativan, i on je otišao na debatu.

Bivši američki predsednik Tramp je istakao kako je odgajan da poštuje britansku kraljevsku porodicu jer je njegova majka iz Škotske. Ovo nije prvi put da Tramp ulazi u sokob s Megan Markl. Uoči poslednjih izbora američka glumica, poreklom iz Kanade, javno je podržala Trampovog protivnika na izborima. Tramp je čak poručio i da će se kandidovati na izborima 2024. ukoliko Megan uđe u predsedničku trku kao kandidat Demokratske stranke.

Nastavak sukoba

On je to rekao javno nakon glasina da je Megan imala sastanak sa operativcima Demokratske stranke, na kojem je razmatrana mogućnost da se ona kandiduje na izborima. Tramp se osvrnuo i na svoje dobre odnose s Borisom Džonsonom, premijerom Velike Britanije: - Boris je postao veći liberal otkad ja nisam predsednik. Greši zbog plana da se okrene energiji vetra i da Veliku Britaniju pretvori u Saudijsku Arabiju po pitanju zelene energije. To mu je velika greška.