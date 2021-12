POVUCITE SE ILI... Vašington poručio Moskvi da povuče svoje vojnike sa ukrajinske granice ili se suoči sa ozbiljnim posledicama

"Ne znamo da li je predsednik Vladimir Putin donio odluku o invaziji. Ali znamo da je spreman kako bi, odluči li tako, naum mogao ostvariti u kratkom roku", rekao je američki državni sekretar Entoni Blinken.

"Ako se Rusija odluči za konfrontaciju kada je posredi Ukrajina, mi ćemo, a to smo već jasno dali do znanja, odlučno odgovoriti, a odgovor će uključivati i niz snažnih ekonomskih mera od čije smo se primene ranije suzdržavali", dodao je on.

Ranije danas, na samitu ministara spoljnih poslova NATO i Ukrajine u Rigi, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da savez, u slučaju da Rusija upotrebi silu protiv Ukrajine, raspolaže nizom opcija, uključujući ekonomske, finansijske i političke mere.

U međuvremenu, Kremlj je optužio Kijev da pokušava silom da vrati proruske oblasti na istoku zemlje, optuživši ih za "vrlo opasan avanturizam", kao i da su oni, a ne Rusija, ti koji gomilaju vojsku na granici.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba je rekao da Rusija na opasan način pokušava da krivicu prebaciti na Ukrajinu.

"Evropski kontinent trenutno je možda u vrlo kritičnoj situaciji. Smatramo da je potrebno pokazati snagu, kako bismo izbegli potrebu da je dokazujemo kasnije", rekao je on.

Blinken smatra da je deo ruskog plana da "koristi provokacije kao izgovor za nešto što su planirali da izvedu od početka". Rekao je i da Moskva širi dezinformacije.

"Proteklih sedmica smo primetili i višestruki porast aktivnosti društvenih medija koji podstiču antiukrajinsku propagandu, vrlo sličnu onoj kakvu smo poslednji put videli pre ruske invazije na Ukrajinu 2014. godine", rekao je on.

Blinken nije želeo da kaže sa kakvim bi se sankcijama Rusija mogla suočiti i pozvao je i Moskvu i Kijev da spor pokušaju da reše diplomatskim putem, kao i da ožive mirovni plan za istočnu Ukrajinu iz 2014.

