BAJDEN TRAŽI VIŠE NOVCA ZA BORBU PROTIV AIDS-a: Održao obećanje da će ažurirati nacionalnu strategiju koju je 2010. pokrenuo Obama

Treća izmena Nacionalne strategije za borbu protiv side od 2010. uključuje cilj okončanja epidemije HIV-a u SAD do 2030. godine, uz smanjenje broja novih infekcija za 75 odsto do 2025. i skoro u potpunosti do 2030. godine.

HIV i AIDS su do sada ubili više od 36 miliona ljudi

Virus HIV-a i AIDS ubili su više od 36 miliona ljudi širom sveta, uključujući više od 700.000 u Sjedinjenim Državama, od kada je virus prvi put identifikovan 1981. godine. Tokom kampanje 2020, Bajden je obećao da će ažurirati nacionalnu strategiju koju je 2010. pokrenuo predsednik Barak Obama.

"Predsednik Bajden drži to obećanje najavljujući novu nacionalnu strategiju o HIV/AIDS-u na Svetski dan borbe protiv side i pružajući okvir i pravac za vladine politike, istraživanja, programe i planiranje“, rekao je visoki zvaničnik Bajdenove administracije.

Nova strategija, sadržana u dokumentu od 98 stranica, takođe se bavi društvenim pitanjima koja doprinose riziku od side i zdravstvenim ishodima. Bajden traži budžet od 670 miliona dolara za nastavak implementacije američke Inicijative za okončanje epidemije HIV-a, 267 miliona dolara više nego ranije.

Kurir.rs/Index.hr