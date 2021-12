CNN BRUTALNO ANALIZIRAO POLOŽAJ KAMALE HARIS: Evo zašto će za nju stvari biti sve gore i gore! VIDEO

Prvo, neposredno pre Dana zahvalnosti, pojavila se vest da će Ešli Etjen, Harisin direktor komunikacija, napustiti kancelariju potpredsednika. Zatim, u sredu uveče, CNN je izvestio da je Simon Sanders, Harisin glavni portparol i viši savetnik, takođe izašla napolje. Harisovi saveznici su brzo krenuli da objasne oba ova odlaska kao da su dugo planirana i da nisu deo bilo kakvog problema unutar kancelarije.

„Prirodno je da zaposleni koji su uložili srce i dušu u posao budu spremni da nastave dalje nakon nekoliko godina“, rekla je sekretar za štampu Bele kuće Džen Psaki o Sandersovom odlasku u četvrtak.

Ako verujete u to, pa, niste obraćali pažnju. Najbolji savetnici potpredsednika ne ostavljaju samo nasumično manje od godinu dana u mandatu. Jedno odstupanje bi se moglo objasniti olakšavajućim okolnostima. Dva? Ne dolazi u obzir.

Odluke Etjena i Sandersa da krenu ka izlazu onda postavljaju jednostavno pitanje: Šta se dešava u Kamalinom svetu? Iako je pitanje jednostavno, odgovor - ili odgovori - nisu. Ima onih koji osporavaju čak i premisu pitanja, insistirajući da se Haris ocenjuje po nepravednim standardima zbog njenog statusa u istoriji kao prve žene, prve Afroamerikanke i prve Amerikanke azojskih korena koja je bila potpredsednica.

Ali, odlasci kadrova na tako visokom nivou, tako brzo u mandatu, izazvali bi pitanja bez obzira ko je bio u kabinetu potpredsednika jer su, eto, čudna i netipična.Pa, opet, šta se dešava?

Imamo neki prozor u to kroz izveštavanje kolega sa CNN-a Edvarda Isaka Dovera i Džasmin Rajt prošlog meseca. Napisao je duo: „Istrošeni onim što vide kao ukorijenjenu disfunkciju i nedostatak fokusa, ključni saradnici Zapadnog krila su uveliko dignuli ruke na potpredsednicu Kamalu Haris i njeno osoblje – odlučivši da jednostavno nema vremena da se sada bavimo njima, posebno u trenutku kada se predsednik Džo Bajden suočava sa sve većim zakonodavnim i političkim problemima.

„Ogorčenje ide u oba smera. Intervjui sa skoro tri desetine bivših i sadašnjih Harrisovih pomoćnika, zvaničnika administracije, demokratskih operativaca, donatora i spoljnih savetnika -- koji su opširno razgovarali sa CNN-om -- otkrivaju složenu stvarnost unutar Bele kuće. Mnogi u poroci predsednikov krug gadi da nije adekvatno pripremljena ili pozicionirana, i da je umesto toga stavljena na stranu. Sama potpredsednica je rekla nekolicini svojih poverenika da se oseća ograničenom u onome što može da uradi politički. A oni oko nje i dalje su oprezni da čak i nagoveštavaju buduće političke ambicije , sa Bajdenovim timom koji je veoma usklađen sa znacima nelojalnosti, posebno od strane potpredsednika."

Kada je političar pod stresom ili veruje da je zloupotrebljen, oni skoro uvek vrše pritisak nizvodno od njih -- na svoje osoblje. A izveštaji o problemima unutar Harisovog osoblja nisu ništa novo. Još u julu, Politiko je izvestio da je Harisovo osoblje „iskusilo nizak moral, porozne linije komunikacije i smanjeno poverenje među pomoćnicima i visokim zvaničnicima“. (Publikacija je veliki deo krivice za te probleme prebacila na noge Harisove šefice kabineta, Tine Flournoj.) A, Haris se bori sa zadržavanjem osoblja nije nova stvar.

„Nisam je pomno pratio u Sakramentu, ali znam da je prošla kroz osoblje“, rekao je Mark Z. Barabak, veteran Los Anđeles Tajmsa politički izveštač, iz vremena kada je Haris bio glavni tužilac Kalifornije. „Posebno na komunikacijskom kraju operacije. (Vredi napomenuti: Ministarstvo pravde Kalifornije platilo je 1,1 milion dolara u nagodbi bivšim Harisovim zaposlenima u kancelariji AG kako bi rešili optužbe o seksualnom uznemiravanju i odmazdi tokom njenog mandata. Harisin portparol je rekao 2019. – kada su nagodbe otkrivene – – da Haris nije znao za njih. „Kao izvršni direktor odeljenja od skoro 5.000 zaposlenih, novac je prestao sa mnom“, rekao je Haris u izjavi tada. „Niko ne bi trebalo da se suoči sa uznemiravanjem ili zastrašivanjem na radnom mestu, a žrtve seksualnog zlostavljanja treba saslušati, verovati im i zaštititi ih.")

Barabak ima svoju teoriju zašto se Haris toliko mučila: To je deo posla. „Čak i dok ona nosi niz političkih portfelja, čak i dok posećuje Pariz ove nedelje u želji da se pozabavi narušenim odnosima administracije sa Francuskom, ostaje činjenica da je posao za broj 2 u Beloj kući sam po sebi sve manji“, on pisao sredinom novembra. Kasnije, u istom delu, dodao je ovo: „Skoro svaki potpredsednik u modernoj istoriji – osim Dika Čejnija, koji je igrao neobično istaknutu ulogu u vođenju odbrane i spoljne politike pod predsednikom Džordžom V. Bušom – izgledao je manji nego kada je on ili ona prihvatio tu funkciju.

„To je zato što je glavni uslov za posao odmicanje od reflektora, osim kada se navija za predsednika i njegov dnevni red.“Bez obzira na razlog, Harisova nije ni blizu gde su se ona i njen tim nadali da će biti dok završava svoju prvu godinu kao potpredsednik. I, čini se da stvari, barem u ovom trenutku, postaju gore, a ne bolje".

Kurir.rs/CNN