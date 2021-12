NOVI SUSRET PUTINA I BAJDENA Moskva kaže da je sastanak preko potreban, Blinken najavljuje samit u BLISKOJ BUDUĆNOSTI

Susret Lavrova i Blinkena trajao je svega 40ak minuta što je ukazalo da je postignut mali napredak u normalizaciji odnosa dve supersile.

"Imali smo veoma direktnu, veoma iskrenu, nepolemičnu razmenu mišljenja“, rekao je Blinken. "Bilo je ozbiljno; bilo je trezveno. Verujem da će ministar spoljnih poslova preneti razgovor predsedniku Putinu". dodao je on.

Blinken je rekao da će on to isto uraditi sa Bajdenom. "Mislim da je verovatno da će predsednici govoriti direktno u bliskoj budućnosti“, dodao je on.

Ruska strana je takođe izdala saopštenje, nazvavši sastanak "suštinskom razmenom mišljenja o širokoj međunarodnoj agendi“.

Sastanak na visokom nivou dolazi u trenutku visokih tenzija između Rusije i SAD. Iako su Putin i Bajden imali produktivnu diskusiju u junu u Ženevi, nade u poboljšanje rusko-američkih odnosa izgleda da su bile neosnovane, prenosi Raša tudej.

Poslednjih nedelja retorika se pogoršala jer je NATO više puta kritikovao Moskvu zbog navodnog gomilanja trupa u blizini ukrajinske granice. Neki zapadni mediji tvrde da će Rusija uskoro izvršiti invaziju.

Lavrov je upozorio da će akcije SAD i NATO-a u Ukrajini imati "najozbiljnije posledice", napominjući da Moskva želi da vidi "dugoročne bezbednosne garancije“ na svojim zapadnim granicama.

Iako nije objavljen zvaničan datum sastanka dva predsednika, moskovski dnevnik Komersant je objavio da bi to moglo da se dogodi "početkom sledeće nedelje“, bez navođenja izvora.

Zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rijabkov ocenio je u razgovoru za ruski prvi program da je sastanak dvojice predsednika "preko potreban jer imamo brojne probleme".

"Nema napretka po pitanju bilateralnih odnosa koji sve više tonu u fazu akutne krize", rekao je on i dodao da "ne postoji zajedničko rzaumevanje kako možemo da deeskaliramo situaciju u Evropi".

Kurir.rs