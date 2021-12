HOĆE LI OPIPLJIVI DOKAZI ZAUSTAVITI FRANCUSKOG TRAMPA NA PUTU KOJI JE ZACRTAO? Žene tvrde da ih je Zemur seksualno uznemiravao

Jedna je bila davna galska idila, gde su ljudi spokojno vozili biciklom ulicama Pariza, diveći se istorijskim znamenitostima kao što je Notr Dam.

Drugi je bio bure baruta verske i kulturne podele; Francuska koja je sada navodno pod opsadom nekontrolisane imigracije i islamskog fundamentalizma, piše novinar Dejvid Džons iz Pariza za Dejli mejl.

Iako je ova suprotstavljenost bila namerno zapaljiva, čak su i njegovi protivnici morali da priznaju da je desetominutni film Erika Zemura, bio propagandni majstorski potez – ono što bi moglo da poveća prednost u anketi u odnosu na njegovu ekstremnu desničarsku rivalku Marin Le Pen i izvrši pritisak na aktuelnog predsednika Emanuela Makrona koji sve nesposobnije izgleda.

Nagoveštavajući da bi mogao da vrati Francusku u slavne dane Bel epoka, bivša zvezda televizijske emisije o aktuelnim dešavanjima dodala je teatralnu notu tako što se ozbiljno pogrbio nad mikrofonom koji je bio postavljen na stolu njegove biblioteke, replicirajući scenu kada je general Šarl de Gol okupio Otpor protiv nacističke okupacije juna 1940. godine.

Njegov nastup će sigurno impresionirati njegovu menadžerku kampanje i muzu Saru Knafo, 35 godina mlađu od njega, za koju je pre nekoliko dana otkriveno da čeka bebu, iako je Zemur oženjen i ima troje odrasle dece.

Godine 2018 Knafo je napisala ''praktičan vodič'' za deportaciju imigranata interniranih u Francuskoj.

Ipak, dok je gledala kako se 63-godišnjak predstavlja kao moralno ispravan tradicionalista, jedna lepa, ali problematična mlada Belgijanka osetila je samo gađenje.

Spisateljica Aurore Van Opstal (31) tvrdi da ju je, kada ga je nakratko upoznala, pre dve godine, podvrgao groznom seksualnom iskušenju.

-Gledala sam film nekoliko minuta, a onda sam morala da prestanem jer mi je bilo muka, rekla mi je, piše novinar Dejli mejla..

-Zemur je poput svih ovih moćnih ljudi: Bila Klinton, Kenedija, Dominika Stros-Kana (osramoćeni bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda koji je navodno seksualno napao sobaricu hotela u Njujorku, unajmljivao hareme devojaka na poziv i učestvovao u orgijama). On veruje da može da radi šta hoće. Da je nedodirljiv, dodala je.

foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

I, kao što sam otkrio dok sam istraživao Zemurov porast popularnosti, Van Opstalova nije jedina žena koja ga optužuje za predatorsko ponašanje.

Sedam drugih sada navodi da ih je on ili maltretirao ili se prema njima ponašao nedolično.

Među njima je i mlada službenica za štampu koja tvrdi da je zadržala SMS poruku koju je navodno dobila od Zemura 2018. godine. 'Pa, sačekaću dok me ne pozoveš u svoj dom da te silujem!' navodno joj je napisao. kaže.

Do sada je sve detalje ovih uznemirujućih navoda objavila samo jedna velika francuska novinska kuća, ugledni sajt Mediapart.

Koliko god tvrdnje bile uznemirujuće, mora se naglasiti da one ostaju nedokazane. Kako Zemur nije uhapšen niti optužen, istinu nije utvrdio nijedan sud.

Međutim, dok njegova kampanja dobija zamah, optužbe se uvlače u glavne profile o njemu u uticajnim pariskim novinama — što je potencijalno štetno za njega, pošto pokret #MeToo sa zakašnjenjem baca reflektore na visokoprofilisane Francuze.

U pariskim hodnicima moći, međutim, postoji dugotrajno prihvatanje — u stvari, čak i loše prikriveno divljenje — libidinoznih političara. Od Nikole Sarkozija do Fransoa Olanda i Fransoa Miterana do Žaka Širaka (koji je postao poznat kao 'Gospodin tri minuta, tuširanje uključen'), predsednika koji vole da flertuju sa mnogo ljubavnica, a ponekad i vanbračnih potomaka, ima u izobilju.

Tako je prošlog vikenda, kada je francuski magazin ''Closer'' otkrio da Zemur, koji je u braku sa istaknutom advokaticom skoro 40 godina, čeka bebu sa 28-godišnjom Knafo, skandal je široko odbačen galskim sleganjem ramenima.

foto: Alain ROBERT / Sipa Press / Profimedia

Pretpostavljalo se da bi njihova afera mogla da poboljša uočenu muževnost kod muškarca mršavog izgleda, sa slabom kosom i izlizanim crtama lica, koji jedva odiše mačizmom.

Iako su Zemur i Knafo podneli tužbe protiv časopisa zbog narušavanja privatnosti, neki ljudi čak sumnjaju da su njegovi saradnici tokom leta korigovali paparaco fotografiju na kojoj su u zagrljaju na Mediteranu.

Na kraju krajeva, kruže salonski tračevi u krajnje desničarskim krugovima, ako je verovati optužbama za seksualni napad, zar Zemur jednostavno ne praktikuje filozofiju koju zastupa u svojim ozloglašenim šovinističkim bestseler knjigama?

-Čovek je po prirodi seksualni predator koji koristi nasilje. . . osvajač, tvrdi on u knjizi pod naslovom ''Le Premier Sex''. A u ''Francuskom samoubistvu'', dijatribi od 527 stranica koja je prodata u 500.000 primeraka, on tvrdi da žene ''žele da njima dominiraju muškarci''.

Uzgred, u istoj knjizi, objavljenoj 2014. godine, Zemur imenuje različite istaknute ''neprijatelje'' francuskog naroda.

Među navedenima su Fredi Merkjuri (za promovisanje homoseksualizma), Dastin Hofman (za glamurisanje 'Novog čoveka' u filmu Kramer protiv Kramera), D.R. Juing iz Dalasa (za podsticanje Francuza da gledaju američku TV) i Margaret Tačer (za zalaganje kapitalizma slobodnog tržišta).

Imajući u vidu takve stavove, da ne pominjemo njegove osude za podsticanje rasizma i njegove česte greške u rasuđivanju — prošlog vikenda, kada mu je jedan demonstrant na njegovom mitingu u Marseju pozdravio srednjim prstom, on je odgovorio istovetno.

Štaviše, zahvaljujući svojoj emisiji o aktuelnim dešavanjima koja je bila na vrhuncu rejtinga, 'Z', kako ga zovu njegovi sledbenici, gajio je prijemčivu publiku za svoju ksenofobičnu, mizoginističku, anti-LGBT, retoriku protiv buđenja mnogo pre nego što je odlučio da se kandiduje. Ovde ima nijansi Donalda Trampa, sa kojim ga često upoređuju.

Ironično, Zemurova ogromna privlačnost i klasama plavih okovratnika i bogatim katolicima dovela je do njegovog susreta sa Aurorom Van Opstal.

Kao feministička spisateljica - njena najnovija knjiga naslovljena je ''Muškarci koji su ubili Merilin (Monro)'' - ona ​​se gnuša većine njegovih stavova.

Ali njen otac, penzionisani magacioner u supermarketu, bio je veliki obožavalac, tim više što su on i Zemur rođeni istog dana: 31. avgusta 1958. godine. Znajući da će njen otac biti oduševljen što će ga upoznati, Van Opstal mu je poslala mejl i zatražila sastanak sa njim.

Zatim, pošto je radila kao novinarka za politička i socijalna pitanja, pomislila je da bi bilo zanimljivo razgovarati sa njim.

Iznenađujuće, ubrzo je odgovorio, sugerišući da se sastanu u kafiću u blizini pariske kancelarije ''Le Figaro'', novina za koje je pisao kolumnu.

Tako su 18. marta 2019. godine ona i njen otac krenuli vozom do francuske prestonice. Naručujući kafu, Zemur ih je pozvao do malog stola i seo pored nje, kaže ona. Njen otac je sedeo nasuprot.

Uskoro su ona i Zemur razgovarali o francuskoj egzistencijalističkoj spisateljici i filozofkinji Simon de Bovoar.

Zatim, kako se raspoloženje razvedrilo, kaže da je osetila ruku na svojoj nozi.

-Počeo je da me miluje duž leve butine, sve do vrha farmerki, tvrdi Van Opstal.

-I dok je to radio, čak me je pogledao i pitao: 'Mogu li?', dodala je ona.

Kako kaže, nije ništa rekla.

-Bila sam u šoku. Bilo je tačno ispred mog oca, ali on nije mogao da vidi, ispričala je.

Van Opstal je novinaru pokazala fotografiju Zemura koju je snimila sa svojim ocem i mejlove koje je razmenila sa njim.

Kada je Zemur rekao da mora da se vrati u kancelariju, ustao je od stola i pozvao njenog oca da ode na dijetu, dodajući uz smeh: 'A ja ću vašu ćerku naučiti o feminizmu.'

Kaže da je kasnije primila mejl od Zemura u kojoj sugeriše da se ponovo sretnu, ovoga put sami. Ona je to ignorisala.

Van Opstal svom ocu nije spomenula svoje navode o Zemuru.

Međutim, u aprilu ove godine, kada je na društvenim mrežama videla sličnu žalbu na Zemura, odlučila je da izađe u javnost sa svojim tvrdnjama.

Drugi podnosilac žalbe bila je Gael Lenfant, opštinska odbornica. Sada u svojim ranim 50-im, ona tvrdi da ju je Zemur seksualno napao u letnjem kampu Socijalističke partije 2004. godine.

Ona kaže da su se prvi put sreli na jednoj večeri. Na radionici sledećeg dana, Zemur je sedeo ispred nje i prijateljski su razgovarali.

Ali dok su napuštali seminar, tvrdi ona u snimku na Jutjubu, uhvatio ju je 'za vrat', rekao joj da mu se dopada kako joj haljina stoji i francuski ju je poljubio 'na silu'.

Predočen sa ovom štetnom optužbom, Zemur je rekao da ne može da je se seti. Međutim, navodni napadi na ove dve žene podstakli su Mediapart da ispita njegovo seksualno ponašanje, nakon čega su se pojavile još jezivije tvrdnje.

foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

Novinari sa sajta vesti razgovarali su sa anonimnim mladim atašeom za štampu koja tvrdi da je, nakon što je zatražila neformalni profesionalni razgovor u aprilu 2018, i ona bila upućena u njegov omiljeni kafić.

Unapred upozorena da je sklon da flertuje, ona kaže da je nosila dugu haljinu i pokrila ramena 'da ne bi slala signale', ali mu je ruka ipak odlutala na njeno bedro. Rekla mu je da je ukloni, što je on i učinio.

Rešila je da zaboravi incident, kaže, i u naredna dva dana su razmenjivali poruke o sportu (on voli tenis i plivanje). Ali njegove poruke su postale ''seksualnije'' i 22. aprila, u 22.44, ona kaže da je primila jezivu poruku 'silovanja'.

-Kada sam to pročitala, pala sam deset spratova, rekla je za Mediapart. Igrao sam se mrtav. Nisam više ništa rekao.'

Nekoliko prijatelja kaže da im je tada rekla za ''napad''. I ona tvrdi da je tekstualnu poruku verifikovao sudski izvršitelj, što je zakonska mera koja se koristi u Francuskoj da se dokaže da neko govori istinu.

Mediapart je objavio nekoliko drugih navodno izveštaja iz prve ruke o prisilnom poljupcu, milovanju, nepristojnim komentarima i gledanju. Svi profili podnosilaca pritužbi su slični: ambiciozne mlade žene u ''ropstvu'' harizmatičnog slavnog polemičara.

Kada je Mail ponudio Zemouru priliku da prokomentariše navode žena, njegov PR nije odgovorio.

Iako se čini da je većina ovih žena pobegla relativno nepovređena od navodnih iskušenja, to nije slučaj sa Van Opstalovom.

Kada je jedan od Zemourovih prijatelja filozofa izašao u štampu da dovede u sumnju njenu priču (i surovo aludirao na njenu emocionalnu krhkost), ona je potonula u depresiju i, oštećena već uvredljivim detinjstvom, skočila je sa mosta.

Lokalni mediji su je proglasili mrtvom, ali pet meseci kasnije ona polako obnavlja svoj život.

-Ljudi bi mogli da jažu da sam luda, ali on je pravi ludak, rekla mi je piše novinar Dejli mejla.

Nisu sve njegove ideje loše i on je veoma kulturan čovek, ali ima samo jednu pravu politiku: da se otarasi muslimana. I on je klasični narcis. On želi da bude predsednik samo zbog novca i statusa, dodaje.

Uzimajući u obzir Zemurovo vaspitanje, možda je u pravu.

Rođen u porodici berberskih Jevreja koji su pobegli iz Alžira tokom njegovog rata za nezavisnost 1950-ih, odrastao je na jednom od sumornih naselja izvan Pariza, gde su porodice imigranta ''bačene''. Dom mu je bio skučen stan u petospratnom socijalnom bloku.

Njegov pogled na svet su takođe oblikovali njegovi roditelji, koji su bili toliko odlučni da se 'francuzuju' da su prihvatili svaki aspekt galske kulture, od hrane do muzike, i zamenili svoja arapska imena galskim. (Kada bi postao predsednik Zemur, pokušao bi da učini nezakonitim da bebe rođene u Francuskoj imaju muslimanska imena).

Zemur je bio odličan u školi, iako nije uspeo da uđe u Nacionalnu školu za administraciju (ENA) koja obučava vodeće francuske javne službenike. Zatim je krenuo u medijsku karijeru.

Unosne karijere njega i njegove supruge koja je advokat donele su im praznike na Karibima, uticajne prijatelje i elegantan dom u Parizu gde su odgajali svoje troje dece, koja sada imaju između 17 i 24 godine. Spolja, oni su bili savršena porodica srednje klase — a prema novoj biografiji Zemura, koja otkriva, Milen (njegova žena) je želela da zadrži status kvo.

Na sahrani krajnje desničarskog druga prošle godine, čula se kako grdi nekoga ko je pozvao njenog muža da se kandiduje za predsednika. Izgubio bi, uznemirila se, i porodica bi ostala bez njegove debele televizijske plate.

Zemur je ignorisao njene molbe. Jer njegove konce je sada vukla druga žena koja je delila njegove političke stavove i rođena je u idealističnijoj generaciji: njegova privlačna, ambiciozna lična pomoćnica, Knafo.

foto: Alain ROBERT / Sipa Press / Profimedia

Knafo je imala samo 13 godina kada ju je njen otac, biznismen takođe berberskog porekla, upoznao sa Zemurom. Kao mentor pomagao joj je u radu škole i na fakultetu. Ali kako je napredovala (osvojila mesto u ENA), njihove uloge su počele da se menjaju i ona je pomogla da oblikuje njegovo političko razmišljanje.

Oni takođe dele strast prema velikim ličnostima u francuskoj istoriji, kao što su pisac Onore de Balzak i Napoleon, koji proglašavaju svoju osnovnu filozofiju 'bonapartističkom'.

Kada su počeli da dele krevet nije jasno, ali je tokom večere u njenom stanu na Levoj obali najavio svoju nameru da se kandiduje. Upućeni kažu da su on i njegova supruga sada ''otuđeni''.

On će uživati u tome da bude izabran za francusku verziju Trampa. Ali kada je u pitanju njegovo ponašanje prema ženama, postoje priče koje će bez sumnje želeti da sakrije.

