SI ĐINPING: Posvećenost Kine multilateralizmu neće se promeniti, čvrsto stojimo iza osnovnih vrednosti i principa!

''Multilateralizam se u suštini odnosi na to da međunarodnim poslovima upravljaju sve strane kroz konsultacije, a o budućnosti sveta odlučuju sve zemlje koje rade zajedno'', rekao je Si ''Moramo se solidarno okupiti i delovati na istinskom multilateralizmu'', dodao je on a prenosi Kineski radio internacional. On je takođe istakao važnost održavanja međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u svojoj srži, međunarodnog poretka zasnovanog na međunarodnom pravu i osnovnih normi međunarodnih odnosa zasnovanih na ciljevima i principima Povelje UN. Si je rekao da je takođe važno promovisati zajedničke vrednosti čovečanstva kao što su mir, razvoj, jednakost, pravda, demokratija i sloboda. Pozvao je na kontinuirane napore na poboljšanju globalnog sistema upravljanja i ukazao na važnost pridržavanja opšteg pravca unapređenja demokratije u međunarodnim odnosima, povećanja zastupljenosti i glasa zemalja u razvoju u međunarodnim odnosima i usmeravanja globalnog sistema upravljanja ka većoj pravdi. Si je takođe apelovao na više akcija kako bi se sproveo plan globalne saradnje. On je rekao da se nada da će više aktivno učestvovati u Globalnoj razvojnoj inicijativi koju je predložio, a koja ima za cilj ubrzanje implementacije Agende za održivi razvoj 2030 i izgradnju globalne zajednice razvoja sa zajedničkom budućnošću. ''Važno je da se svi posvete razvoju kao prioritetu, unaprede saradnju na smanjenju siromaštva, odgovoru na kovid 19 i vakcinama, finansiranju razvoja, zelenoj tranziciji i povezivanju, i uvedu globalni razvoj u novu fazu uravnoteženog, koordinisanog i inkluzivnog rasta, rekao je Si. On je napomenuo da je jedno važno istorijsko iskustvo stečeno u nastojanjima Komunističke partije Kine, koja je ove godine proslavila stogodišnjicu, da zadrži globalnu viziju i da ima na umu budućnost čovečanstva. Kina će svojom mudrošću i snagom doprineti napretku ljudske civilizacije“, rekao je on. Tematska tema „Multilateralizam 2.0: Globalna saradnja u postpandemijskoj eri“, ISIF 2021. održava se u hibridnom formatu i onlajn i na licu mesta od nedelje do ponedeljka, sa preko 160 učesnika iz političkih, akademskih i poslovnih krugova više više od 30 zemalja.

Kurir.rs/Kineski radio internacional