ISTINA Donald Tramp za svoju medijsku platformu sakupio milijardu dolara!

Bivši američki predsednik Donald Tramp (75) pohvalio se da je već sakupio više od milijardu dolara za svoju medijsku platformu Istina, koja bi s radom trebalo da počne u prvom kvartalu naredne godine! Tramp je najavio da će prikupljeni novac investirati u "okončanje cenzure i političke diskriminacije".

Izbačen zbog nasilja

Podsećamo, bivši šef Bele kuće izbačen je s popularnih društvenih mreža Tviter, Fejsbuk i Jutjub nakon što je podržao nasilne proteste svojih pristalica, koje su 6. januara pokušale da osvoje Kongres i spreče izbor Džozefa Bajdena za 46. predsednika Sjedinjenih Država.

Imao je više od 88 miliona pratilaca na Tviteru foto: EPA / Roman Pilipey, Profimedia Bio je popularan - Milioni su ga pratili Pre nego što je izbačen s društvenih mreža Tramp je bio jedan od najpopularnijih političara na internetu. Na Tviteru je imao više od čak 88 miliona pratilaca, na Fejsbuku više od 33 miliona i na Instragamu više od 24,5 miliona. Nakon što je izbačen, sve ove društvene mreže su zabeležile gubitak u poslovanju, ali uprkos tome nisu promenile odluku o njegovom izbacivanju.

- Istina će biti alternativa internet kompanijama iz Silicijumske doline koje su se udružile protiv mene i drugih konzervativnih glasova. Prikupljeni novac biće investiran u okončanje cenzure na internetu i obračun s političkom diskriminacijom. Naša pozicija je ojačala i moći ćemo da uzvratimo na tiraniju velikih tehnoloških kompanija - poručio je Tramp, prenosi Dejli mejl.

Pratite Istinu... Tramp pokreće medijski biznis foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia Bez dlake na jeziku - Mediji su pokvarena kopilad Tramp je proteklog vikenda žestoko kritikovao medije u SAD, optuživši ih da su "pokvarena kopilad". - Nemamo medije. Mediji su toliko korumpirani. Ako postoji neka dobra priča o nama, o ljudima koji su republikanci, konzervativci, oni od nje naprave lošu. A ako postoji loša, oni je učine najgorom u istoriji. Najnepoštenija grupa ljudi - rekao je Tramp grupi mladih konzervativaca u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Tramp je do pozamašne sume došao pre svega zahvaljujući ličnim i političkim vezama. Ne bi trebalo ni smetnuti s uma da je on na izborima osvojio preko 72 miliona glasova. On još nije definitivno potvrdio da li će se kandidovati na izborima 2024. godine, ali najava pokretanja sopstvene medijske platforme korak je u tom pravcu.

Sukob sa bivšim predsednikom... General Mark Majli foto: EPA / Patrick Semansky / POOL Zbog povlačenja iz Kabula - Izvređao generala Majlija Tramp se obrušio i na generala Marka Majlija, načelnika generalštaba američke armije. Njega je nazvao "je*enim idiotom" zbog povlačenja iz Avganistana. - Nikad neću zaboraviti Majlija kako mi govori : "Gospodine, gospodine, jeftinije je ostaviti opremu nego je poneti." Tada sam shvatio da je on je*eni idiot - rekao je Tramp.

Milijarder koji se proslavio u rijalitiju "Šegrt" često je društvene mreže koristio za komunikaciju s pristalicama, ali i za objavu važnih političkih odluka umesto uobičajenih konferencija za novinare u Beloj kući. Pokretanje Istine prva je faza u Trampovom ambicioznom medijskom planu.

Izlazak na berzu

U drugoj fazi predviđeno je pokretanje opcije pretplate ma video-materijale, vesti i podkaste. Tramp je za svoj novi projekat do sada prikupio oko 1,25 milijardi dolara. U predstojećim mesecima njegovo medijsko carstvo bi trebalo da izađe na berzu. Procenjuje se da bi njegova vrednost mogla da bude oko četiri milijarde dolara.