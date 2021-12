ORBAN O BUDUĆNOSTI EVROPE POSLE ODLASKA MERKEL: Era dvosmislenosti i vrludanja je gotova, ulazimo u novo doba, bez rukavica

Orban je na zvaničnoj stranici Kancelarije premijera objavio tekst o odlazećoj nemačkoj kancelarki Angeli Merkel.

- Angela Merkel 8. decembra prestaje biti nemačka kancelarka. Deo života žitelja srednje Evrope otići će s njom, naslov je Orbanovog teksta.

- Mi smo je razumeli i ona je razumela nas. Sovjetska invazija, komunistička diktatura, otpor i narodni pokreti 1988. i 1989, pobeda, sloboda, ponovno ujedinjene i osnivač nove države, Helmut Kol, kancelar - napisao je mađarski premijer.

- Budući da sam 1998. godine bio mađarski premijer, imao sam priliku na nekoliko meseci da obavljam političku dužnost u isto vreme kada je nemački kancelar bio Helmut Kol, moj dragi, stari prijatelj, hršćanski brat i predani zaštitnik Srednjeevropljana, nastavio je.

- Godinama smo Merkel i ja trpeli teškoće jer smo bili u opoziciji. Prvo je ona postala kancelarka, a onda smo se mi pet godina posle toga vratili na vlast. Upravljali smo finansijskom krizom 2010. godine, bili smo partneri u borbi da Evropsku uniju održimo na okupu i zajedno smo bespomoćno i beznadno gledali izbijanje evropske tragedije, rusko-ukrajinskog rata, dodao je.

- Lojalni i disciplinovani Nemci i buntovni i nesmotreni Mađari zajedno su se borili za isti cilj, Evropu u kojoj će se sve nacije osećati kao kod kuće. A onda ruptura, ili bolje rečeno fraktura, otvorena fraktura 2015. godine, invazija migranata. Povreda nakon koje se sportista više nikad neće kretati kao pre. On ide na rehabilitaciju, trudi se, muči se, ali više iz časti. On zna, a nakon nekog vremena sebi i prizna, da više ne može povratiti staru formu, napisao je Orban.

- Migrantska je kriza sama po sebi bila velik test. Postala je Rubikon jer je pokazala duboke filozofske, političke i emotivne razlike između nas u poimanju nacija, slobode i uloge Nemačke. Otkrila je da je Mađarima i drugim žiteljima srednje Evrope domovina ključna. Nacija je ishodište, a da bez patriotizma ne može biti zdravog emotivnog života. Ispada da su se Nemci priklonili drugom razvojnom putu evropske civilizacije, da idu ka tome da budu posthršćanska i postnacionalna država, dodao je.

- Mi Mađari razumemo da Nemci to ne smatraju problemom. Oni to ne smatraju civilizacijskom bolesti koju treba izlečiti, nego to smatraju prirodnim, poželjnim, pa čak i moralno superiornijim ishodom. Tkanina Evropske unije bila se tada razdvajala po šavu i nije bilo načina da se to spreči. Migracije, pol, federalizovana Unija, germanizacija Evrope. Obnavljanje evropske saradnje zahtevaće nadljudske napore u post-Merkel eri, ocenio je Orban.

- Da li je Angela Merkel otvorila vrata nevolji? Ili je, baš suprotno, pokušala da zauzme čvrst stav, ali je na kraju podlegla pritisku s levice i pomerila se u stranu? Danas ne znamo odgovor na to pitanje, napisao je.

- Gledajući na proimigracijsku, pro-rodnu, federalističku, pronemačku agendu nove nemačke krajnje leve vlade, na misteriju Merkel moguće je dati oba odgovora. Vreme će pokazati. Jedino za čime žalim, kao bivši borac, je to da nama, svojim kolegama, njeno životno delo i 16 godina na čelu nemačke vlade nisu dali odgovore. Jedna je stvar sigurna: era dvosmislenosti, prikrivene politike i vrludanja završilo je s Merkel. U novo doba ulazimo bez rukavica, zaključio je Orbán.

Kurir.rs/Agencije