NOVA ERA Olaf Šolc kancelar Nemačke, Angela Merkel otišla u penziju posle 16 godina na vlasti!

Olaf Šolc (63) izabran je juče za novog kancelara Nemačke i na toj funkciji će zameniti Angelu Merkel, koju su Nemci od milošte zvali Muti (Mama), a koja je 16 godina bila na čelu države!

Emocije drži po strani - Nadimak mu je Šolcmat

S obzirom na to da je poput mašine ponavljao tehnokratske formulacije dobio je nadimak Šolcomat, sastavljen od njegovog prezimena i reči automat. - Ja sam bio prodavac te poruke. Morao sam da pokažem određenu neumoljivost - pravdao se kasnije Šolc. On nije čovek koji pokazuje emocije i koji je ekstrovertan. To mu je strano. On je čovek koji se u potpunosti kontroliše. Čak i u trenucima najvećeg veselja, on liči na nekog britanskog batlera. Ljudi koji ga dugo poznaju i s njim sarađuju kažu da nikada nisu doživeli da on podigne glas ili čak viče - pa ni onda kada je besan.