MALO JE PIPKAO SEKRETARICU? TO I NIJE PREVELIKI GREH: Papa o nadbiskupovoj ljubavnoj avanturi i grehu tračarenja

Papa se tokom razgovora sa novinarima na povratku iz Grčke dotakao i ostavke Opetija, koju je prihvatio, i rekao da kršenje Božje zapovesti "Ne čini preljube" nije tako težak greh.

Nadbiskup se krajem novembra pobukao nakon što je objavljeno da je u vezi sa ženom. Kao zvaničan razlog navedeno je "nejasno ponašanje" nadbiskupa prema ženi.

Francuska štampa prenela je da se za aferu saznalo kada je mejl namenjen ljubavnici slučajno poslao svojoj sekretarici.

Nadbiskup je za magazin Le Poing rekao da je reč o "odnosu odraslih osoba uz obostrani pristanak", što znači da nema kršenja kaznenog zakona, ali je svešteno lice time prekršilo crkveni zahtev celibata.

Papa je, osvrnuvši se na ovaj slučaj, novinare pitao šta je nadbiskup stvarno uradio.

"Ako ne poznajemo optužbu ne možemo osuditi... Pre odgovora reći ću: istražite, jer postoji opasnost da kažemo: osuđen je. Ko ga je osudio? Javno mnijenje, tračare... ne znamo... ako vi znate zašto, recite, u suprotnom, ne mogu odgovoriti. I nećete znati koji je to bio njegov nedostatak, nedostatak protiv šeste zapovesti, ali ne totalno, malih milovanja i masaža koje je učinio sekretarici, to je optužba. To je greh, ali nije jedan od najtežih grehovaa, jer gresi tela nisu najteži", rekao je papa.

"Najozbiljniji su oni koji imaju više anđeoskoga: ponos, mržnja. Dakle, Opeti je grešnik, kao i ja... kao što je bio i Petar, biskup na kojem je Isus Hrist utemeljio Crkvu. Kako to da je tadašnja zajednica prihvatila grešnog biskupa, i to s gresima tako anđeoskim, kao što je odreći se Hrista! Budući da je to bila normalna Crkva, navikla je da se uvek oseća grešnom, svi, to je bila skromna Crkva", nastavio je papa.

Vidimo da naša Crkva nije navikla imati grešnog biskupa, pravimo se da kažemo: moj biskup je svetac... Ne, ovaj crveni šešir... svi smo mi grešnici. Ali kad trač raste, raste i oduzme dobar glas osobi, ne, on neće moći da upravlja (biskupijom) jer je izgubio dobar glas, ne zbog svog greha, koji je grijeh - kao Petrov, kao moj kao i tvoj - već zbog tračeva ljudi. Zbog toga sam prihvatio ostavku, ne na oltaru istine nego na oltaru licemjerja, izjavio je papa Franja.

Kurir.rs/Jutarnji list