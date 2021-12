ŠTA ZA SRBIJU ZNAČI DOLAZAK ŠOLCA U BUNDESTAG? Novi kancelar 40 godina nosi istu torbu, a evo šta ga RAZLIKUJE OD MERKELOVE

Olaf Šolc novi je, deveti po redu kancelar Nemačke, koji će predvoditi vladu sastavljenu od svojih Socijaldemokrata, Zelenih i Liberala, a u Bundestag je došao sa svojom 40 godina starom torbom.

Novinar Miroslav Stojanović u jutarnjem programu Kurir televizije kaže da iako zvuči kao fraza, zemlje sa stabilnom demokratijom i institucijama nemaju velikie i radikalne zaokrete sa promenom vlasti u Berlinu.

"Menjaće se akcenti u politici u zavisnosti ko vodi ključna ministarstva. U ovom času najviše pažnje izaziva Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, jer je neka vrsta novine. Prvi put dolazi jedna žena na to mesti i za inostravstvo je veoma važno mesto od koga zavise akcenti u spoljnoj politici. Pitanje je koliko će Analena Berbok, koja je veoma mlada i energična i kreće sa velikom ambicijom, imati manevarskog prostora za neku vrstu autonomne spoljne politike", objasnio je Stojanović i dodao da njen prethodnik Hajko Mas nije imao previše prostora, te da je Merkelova pokrivala ključne stvari u odnosu sa inostranstvom.

foto: Kurir TV

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski saglasan je da se u zapadnim demokratijama stvari ne menjaju tako lako, te da će i odnos prema Srbiji biti dosledan.

"Neće menjati politiku. Oni eksplicitno traže da mi priznamo Kosovo, pogotovo posle zaoštravanja i dolaska Zelenih koji su najcrnji deo te liberalne varijante, ne verujem da će biti ublažavanja. Vrlo su pragmatični i umeju da odrede razliku između ekonomije i politike", objasnio je Deđanski.

foto: Kurir TV

Šolc, koji je godinama bio ministar finansija i deo stare vlasti, najavio da je njegov mandat šansa da se Nemačka promeni na bolje, podsetio je predsednik Centra..

"To je klasična želja da se što promeni kancelar koji je dugo trajao i da se napravi vlast od semafor koalicije", rekao je on.

Deđanski je skrenuo pažnju da je Šolc zagovornik američke politike, za razliku od Merkelove koja je na početku imala isti kurs, da bi ga posle promenila.

"Morala je ipak da se brine o nemačkim, nacionalnim interesima, koji se ipak malo razlikuje od američkih", dodao je sagovornik Kurir televizije i naglasio da isto očekuje i od Šolca za šest meseci jer je Nemački potreban gas, pa će morati da izgradi dobre odnose sa Rusijom.

foto: Kurir TV

Povodom 40 godina stare torbe, Deđanski smatra da mu možda donosi sreću, dok Stojanović dodaje:

"On je doveo roditelje u Bundestag, koji su rekli da je još kao mlad računao da će biti kancelar. On je političar sve vreme, kažu da u krugu prijatelja nema nekog ko nije političar, čak mu je i supruga političarka. Vezuju ga za Hamburg, otuda ta priča da je hladan, jer je sa severa. On jeste čovek koji se veoma kontroliše, slično Merkelovoj, ne pokazuje emocije a pogrdan nadimak Šolcomat mu je nametnut kada je branio agendu kancelara Šredera iako se sa njom nije slagao. Kažu da nikada nije povisio glas, kada je nervozan samo se pomera s noge na nogu"

(Kurir.rs)

