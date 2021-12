OKEAN SITI Južna Koreja odobrila gradnju prvog grada na moru u svetu!

Pijaca i trgovina Život kao na obali foto: Profimedia

Projekat izgradnje prvog grada na moru u svetu dobio je zeleno svetlo, a radovi bi trebalo da počnu naredne godine! Grad će biti sastavljen od niza međusobno povezanih platformi, prostiraće se na površini od 75 hektara i moći će da primi 10.000 stanovnika.

Zgrade sa sedam spratova

Tvorci projekta "Oceanix" veruju da on predstavlja jedno od rešenja za porast nivoa mora usled globalnog zagrevanja i topljenja leda na Arktiku i Antarktiku. U projekat koji se razvija od 2019. uključen je veliki broj dizajnera, arhitekata, inženjera. Prošlog meseca potpisan je sporazum s južnokorejskim gradom Busanom i sa Ujedinjenim nacijama.

Raj za ronjenje Pogled na platforme ispod vode foto: Profimedia

- Održivi plutajući gradovi deo su arsenala dostupnih strategija za prilagođavanje klimatskim promenama. Umesto da se borimo s vodom, naučimo da živimo u skladu s njom. Radujemo se razvoju rešenja koja se zasnivaju na prirodi putem koncepta plutajućeg grada, a Busan je idealan izbor za implementaciju prototipa - rekao je Maimuna Mohd Šarif, izvršni direktor programa UN za ljudska naselja.

Šetalište i razonoda foto: Profimedia

Platforme će biti pravljene u fabrikama, a zatim postavljane na poziciju. One će se podizati i spuštati prateći nivo mora. Svaki od kvartova površine dva hektara biće projektovan da primi 300 ljudi u zgradama visokim do sedam spratova. Ovi kvartovi će biti povezani u mreže većih zajednica pešačkim i biciklističkim stazama. Te zajednica brojaće oko 1.650 stanovnika i imaće sopstvene luke. Plan je da ova naselja formiraju širu zajednicu sa 10.000 stanovnika koja će se nazvati "Oceanix City", a koja će imati sve što je neophodno za život u gradu, od restorana, preko kancelarija do urbanih farmi i zabavnog sadržaja.

Samoodrživi grad

Predviđeno je da ovaj grad bude samoodrživ i s nultom proizvodnjom otpada. Moći će da izdrži cunamije i uragane. Energija bi se dobijala iz solarnih ploča i morskih turbina. Za dizajn grada na moru zadužena je danska arhitektonska kuća BIG.

Bašta sa egzotičnim biljkama foto: Profimedia

Obala u blizini Busana nije slučajno izabrana. Grin pis Južne Koreje upozorio je nedavno da će čuvena plaže Heunde ovog grada nestati do 2030. ukoliko se globalno zagrevanje nastavi ovim tempom.

Kurir.rs