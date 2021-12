POTRESNO Spasioci pretražuju ruševine, ali sve je manje šanse da ima preživelih posle udara tornada!

Užurbano rade... Spasilačke službe pretražuju ruševine foto: AP

Broj nastradalih u razornom nevremenu koje je proteklog vikenda pogodilo šest američkih saveznih država popeo se na 94, dok spasilačke službe uporno pretražuju ruševine iako je sve manje šanse da će pronaći preživele.

Najveće razaranje pretrpeo je Kentaki, gde su pojedini gradovi gotovo zbrisani sa lica zemlje.

Uništeni gradovi

Ukupno 14 žrtava je prijavljeno u još četiri države - Tenesiju, Ilinoisu, Misuriju i Arkanzasu. Nadležni su uvereni da će broj žrtava premašiti sto jer ima mnogo nestalih.

Pomoć za najugroženije Kontingent prve pomoći foto: EPA Pomoć stiže - Prihvatni centri Savezna agencija za pomoć u kriznim situacijama brzo je reagovala. Otvoreno je nekoliko prihvatnih centara i skloništa za preživele kojima su kuće uništene. Takođe, poslata je i hitna pomoć u vidu 30.000 obroka i 45.000 litara vode. Predsednik Džo Bajden je proglasio vanredno stanje, što omogućava federalnim vlastima da brže dopreme pomoć.

- Ništa što je bilo na putu tornada, dugačkom 365 kilometara, nije ostalo celo. Sve je uništeno. Još se nadamo, ali sve je manje šanse i biće pravo čudo ako uspemo da pronađemo još preživelih. Sada je vreme da tugujemo zbog naših sugrađana, a potom ćemo svi učestvovati u obnovi - rekao je Endi Bešer, guverner Kentakija, i dodao:

Besni u "Amazonu" - Zabranili im mobilne telefone Šestoro radnika "Amazona" nastradalo je kada se urušio krov skladišta u Edvardsvilu, nedaleko od Sent Luisa. Životi zaposlenih su bili dodatno ugroženi jer nisu znali da im se približava snažno nevreme, pošto nadređeni ne dozvoljavaju nošenje mobilnih telefona tokom radnog vremena. "Amazon" je godinama zabranjivao zaposlenima da nose mobilne telefone na radnim mestima. Ova praksa je ukinuta početkom pandemije, ali je postepeno počela ponovo da se uvodi poslednjih meseci.

- Celi gradovi su uništeni. Više nema Pekstona, rodnog grada mog oca. Teško je to opisati. Mislite da možete da idete od vrata do vrata i proveravate da li su ljudi dobro - ali nema vrata. Ovo je najrazorniji tornado u istoriji naše države. Na terenu je više od 300 pripadnika Nacionalne garde, koji idu od adrese do adrese i pomažu u raščišćavanju ruševina. Spasilačke službe pomažu u pretrazi ruševina, dok posebni timovi rade na dostavljanju pomoći. Najhitniji su voda, hrana, topla odeća i generatori.

Nijedno celo staklo

Gradić Mejfild, jedan od najteže pogođenih, gotovo je potpuno uništen. Čak su razorene i sudnica i vatrogasna stanica, koje su bile izgrađene od cigala.

- Ni jedno jedino parče stakla na kući ili automobilu nije ostalo čitavo. To sve govori - rekla je gradonačelnica Kejti Stjuart.

Deca teško povređena - Vetar ih bukvalno oduvao Dag Kun je sa suprugom Džeki bio kod tašte u gradiću Douson Springs kada je naišao tornado. Sakrili su se u kupatilo, sin (4) se sakrio u kadu, dok su Ouklin, ćerku staru dva meseca, vezali u automobilsko sedište. - Ništa nije strašnije nego znati da tornado ide na tebe, a ti ne možeš mnogo šta da učinih da zaštitiš svoju porodicu. Mislili smo da ćemo umreti. Tornado nas je sve oduvao. Završili smo u dvorištu kod komšije. Sin je stajao i plakao, imao je veliku rasekotinu na glavi. Pružio sam mu prvu pomoć i nastavio da tražim druge članove porodice. Ubrzo smo našli ćerku i odmah smo otišli u bolnicu. Bilo je traumatično - kaže Dag Kun. Tornado su pratili udari vetra od 300 kilometara na sat.

U lokalnoj fabrici sveća bilo je 110 radnika kada je naišao tornado. Šest osoba je nastradalo, a još osam se vodi kao nestalo. Jedna od preživelih je Kijana Parsons Perez, koja je spasiocima poslala poruku preko mobilnog gde se tačno nalazi, ispod kog dela krova.

Kurir.rs