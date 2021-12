BIL GEJTS NEĆE UČESTVOVATI U SVEMIRSKOJ TRCI: Vlasnik Majkrosofta se nameračio na zarazne bolesti - pre svega ove tri! VIDEO

Oni predviđaju univerzum u kome je internet dostupan sa bilo kog mesta, ljudi su međuplanetarna vrsta, a rotirajuće svemirske stanice ugošćuju stalne stanovnike.

Ali Bil Gejts ne ulaže svoje bogatstvo u ove poduhvate van planete. Gejts, četvrta najbogatija živa osoba, prema Forbsu, ima ono što smatra višim aspiracijama upravo ovde na Zemlji. Dok internet konstelacije kao što su SpejsEksov Starlink i Amazonov predloženi projekat Kviper imaju za cilj da donesu profitne popravke hitnih svetskih problema vezanih za povezivanje, Gejts je za CNN rekao da mu osnovni problemi sada oduzimaju vreme.

„Svemirska trka, mnogo toga je komercijalno tržište. Imati odlične internet veze širom Afrike je dobra stvar. Korišćenje satelita za posmatranje da vidimo šta se dešava sa poljoprivredom i klimatskim promenama. Dakle, to nije u potpunosti filantropski motivisano. Nadam se da ljudi koji su bogati će naći načina da vrate svoje bogatstvo društvu sa velikim uticajem. Jasno je da imaju veštine. Ne mogu, ili ne bi trebalo, da žele da ga sve potroše sami."

„Dok se ne rešimo malarije i tuberkuloze, i svih ovih bolesti koje su tako strašne u siromašnim zemljama, to će biti moj potpuni fokus“, rekao je on. A njegovi filantropski napori su već napravili korake. Partnerstvo Fondacije Bila i Melinde Gejts sa dvorom Prestolonaslednika Abu Dabija upravo je uspešno pomoglo u iskorenjivanju onhocerkoze, opšte poznate kao rečno slepilo, u Nigeru, prvoj afričkoj zemlji koja je to učinila.

Bolest se prenosi na ljude kroz izlaganje ponovljenim ujedima zaraženih crnih mušica i može izazvati trajno slepilo. Više od 99% ljudi zaraženih rečnim slepilom živi u 31 afričkoj zemlji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, „Pošto je Niger prva zemlja koja je potpuno eliminisana od rečnog slepila, to pokazuje da to možemo da uradimo za ceo kontinent, rekao je Gejts. Osnivač Majkrosofta kaže da ako je imao jednu težnju za 2022. godinu, to bi bila iskorenjivanje dečije paralize.

"To je za mene veliki, važan razlog. Dakle, ako Avganistan može da ostane stabilan, izgleda da ćemo konačno svesti divlji poliomijelitis na nulu. I na tome radimo više od 20 godina."

Ali ima mnogo izazova. Gejts kaže da, pošto ljudi širom sveta ne vide ove bolesti, inicijative za njihovo izlečenje su u velikoj meri nedovoljno finansirane. „Zaista moramo da ulažemo u zdravlje Afrike, da deca prežive, da imaju dobru ishranu i to je budućnost, da se dobro obrazuju i podignu kontinent... Tako da uvek izlazimo i kažemo da žele da se više vlada i filantropa uključi."

Pre više od deset godina, Bil Gejts, zajedno sa Melindom Gejts i Vorenom Bafetom, stvorio je Zakletvu davanja - obavezu koju je preuzelo 40 najbogatijih ljudi u Americi da daju većinu svog bogatstva za rešavanje nekih od najhitnijih svetskih problema.

Kurir.rs/CNN