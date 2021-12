OVAJ LEKAR JE DOKAZ DA SUPERHEROJI ŽIVE MEĐU NAMA: Besplatno operisao 37.000 dece i dao im šansu da normalno žive

Rascep usne i rascep nepca su urođene mane koje se javljaju kada se bebina usta ili usne ne formiraju pravilno tokom trudnoće. Ovi nedostaci uzrokuju različite probleme, koji se kreću od nemogućnosti bebe da sisa, do maltretiranja i diskriminacije kasnije u životu.

Obe urođene mane mogu se ispraviti uz pomoć plastične hirurgije, ali ove procedure, nažalost, nisu dostupne siromašnim porodicama kojima su najpotrebnije, piše Oditi sentral.

U Indiji, jedan plastični hirurg pomogao je hiljadama porodica besplatnom korekcijom "zečje usne", pruživši tako desetinama hiljada dece šansu za bolji život.

Rođen u skromnoj porodici u Varanasiju, u indijskoj državi Utar Pradeš, dr Subod Kumar Sing je morao sam da prevaziđe nevolje tokom svog detinjstva, što ga je inspirisalo da pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nakon što je izgubio oca, železničkog službenika, kada je imao samo 13 godina, Subod i njegova tri starija brata morali su da izdržavaju porodicu prodajući ručno rađene sveće, sapune i naočare na ulicama i u lokalnim prodavnicama.

Subodova braća su napustila školovanje da bi izdržavala porodicu, ali su se pobrinuli da on nastavi studije i ispuni svoj san da postane lekar. Iako je tokom studija radio više poslova da bi pomogao porodici, King je uspeo da diplomira na Institutu medicinskih nauka, završio je postdiplomske studije iz opšte hirurgije i specijalizovao se za plastičnu hirurgiju.

"Detinjstvo mi je dalo snagu da izgradim otpornost i razvijem razumevanje za ljude koji se svakodnevno muče", rekao je Sing za Beter Indija. "Teškoće su me naterale da sagledam njihove emocije i povežem se sa njima. To što sam postao doktor doveo me je u poziciju da pomognem mnogima. Želeo sam da učinim živote manje privilegovanih ljudi boljim".

Shvativši da je bebama i deci rođenoj sa rascepom usana i nepca potrebna pomoć, plastični hirurg je počeo da organizuje besplatne medicinske kampove i pomaže što većem broju pacijenata. Njegove napore je ubrzo primetio Smajl Trejn, globalna inicijativa fokusirana na operaciju rascepa usni i nosa. Uz njihovu podršku, kao i podršku drugih nevladinih organizacija, dr Sing je mogao da pomogne još većem broju ljudi.

"Ove bebe ne mogu da sisaju. Mnoge umiru zbog neuhranjenosti i često zaostaju u razvoju. Deci je teško da koriste jezik da govore, što uzrokuje probleme u govoru,” rekao je on. "Takva deca često napuštaju školu zbog teškog govora ili što ih maltretiraju. Mnogima je teško da pronađu posao ili da budu društveno prihvaćeni. U mnogim prilikama za 'zečiju usnu' krive majke. Sve to ima i psihološki egekat na roditelje. Ali operacija sve može da reši", rekao je dr Sing.

Od kada je započeo svoje pro bono putovanje 2004. godine, dr Sing je obavio preko 37.000 procedura na deci i odraslima. Uz pomoć Smajl trejna, takođe je uspeo da obuči desetine drugih lekara širom Indije da isprave ove urođene mane i nada se da će jednog dana moći da uspostavi nacionalni centar za ispravljanje operacija rascepa usne.

"Ponosan sam što mogu da promenim živote mnogih", rekao je dr Sing. "Jedna operacija pozitivno utiče na više od jedne porodice i na život pojedinca. Ništa me ne raduje više od toga da ponovo spojim porodice koje prihvataju svoju snaju posle operacije i ne krive je za deformitet".

Karijera dr Singa, piše Oditi, podseća karijeru nepalskog očnog lekara Sanduka Ruita, poznatog kao Bog vida, koji je sam uspeo da povrati vid više od 100.000 ljudi na dva kontinenta.

Kurir.rs