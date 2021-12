NIJE BILA DOBRA IDEJA: Holandska kraljevska porodica žali što su u jeku korone organizovali rođendansku zabavu za princezu Amaliju

Porodica je saopštila da je 21 gost - svi vakcinisani i testirani - prisustvovao proslavi 18. rođendana princeze Amalije u bašti palate prošle subote. Gosti su takođe morali da se pridržavaju mere fizičkog distanciranja.

Međutim, kralj Vilem-Aleksandar je kasnije priznao premijeru Marku Ruteu da zabava nije bila prikladna. "Kralj me je obavestio da su uvideli da (organizacija zabave) nije bila dobra ideja", naveo je Rute u pismu parlamentu.

"Porodica je nastojala da poštuje kovid mere okupljanjem na i preduzimanjem mera predostrožnosti“, dodao je Rute.

U Holandiji su trenutno na snazi stroge kovid mere nakon što je u novembru došlo do porasta broja slučajeva. Samo četiri posetioca mogu da uđu u domove, građani se pozivaju da rade na daljinu gde je to moguće, a sva ugostiteljska mesta moraju da se zatvore do 17 časova po lokalnom vremenu.

Princeza Amalija je 7. decembra napunila 18 godina, a mala proslava je imala za cilj da obeleži njen zvanični uspon kao naslednice prestola i titulu princeze od Oranža.

Zabava je održana u baštama iza rezidencije kraljevske porodice u palati Huis ten Boš u Hagu.

Portparol vladine službe za informisanje demantovao je izveštaje u pojedinim lokalnim medijima da je više od 100 ljudi prisustvovalo zabavi.

Portparol je rekao listu De Telegraf da je porodica bila ubeđena da je događaj u skladu sa kovid merama, da je organizovan "na odgovoran način" i ponovio da nije bilo više od 21 gosta.

U oktobru 2020. godine, kralj Vilem-Aleksandar, kraljica Maksima i njihova najmlađa ćerka, princeza Arijana, bili su prinuđeni da prekinu odmor u Grčkoj u jer je Holandija ušla u delimičnu blokadu. Bes javnosti naterao je kraljevsku porodicu da se brže bolje vrati u zemlju posle samod jednog dana odmaranja, i kralja da se izvinjaga gnevnim građanima. "Boli nas što smo izneverili vaše poverenje", rekao je kralj.

