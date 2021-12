TREĆI SVETSKI RAT JE VEĆ POČEO: Ruski zvaničnik upozorava da globalni sukob već izbija u sajber prostoru

Andrej Krutskih, zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova zadužen za nadgledanje međunarodne saradnje zemlje u oblasti informacione bezbednosti, govorio je u četvrtak na akademskoj konferenciji na temu mesta Rusije u današnjem političkom svetu. Krutskih je rekao da su sajber napadi postali toliko česti i žestoki da predstavljaju novi svetski sukob, skriven od očiju javnosti.

"Rat se odvija, i to veoma intenzivno", upozorio je on u svom obraćanju na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose. "Koliko god mi voleli da se pretvaramo da je sve skriveno, sukobi se dešavaju u sajber prostoru. I generalno, mediji su u pravu kada kažu da je ovo već Treći svetski rat. Jednostavno ne znamo koliki je obim štete, ni ko će na kraju izgubiti, ni kakva će biti konfiguracija sveta kao rezultat rata", dodao je on a prenosi Raša tudej.

Krutskih je naglasio da Kremlj želi da iskoristi strukturu UN da dođe do međunarodnih sporazuma u ​​vezi sa digitalnim ratovanjem. On se, međutim, požalio da su se SAD i druge nacije mešale u pokušaje Moskve da to pitanje postavi kao prioritet.

U januaru će, kako je izvestio, biti održana "sednica specijalne komisije UN za razvoj konvencija za sajber ratovanje" koja je od suštinske važnosti za ovo pitanje.

Sednica je bila inicijativa koju je podržala Moskva, tvrdi Krutskih, dodajući da su "čak i ovde pokušavali da iskoriste različite izgovore da umanje ulogu Rusije i uvedu uslove da osujete pregovarački proces“.

Ranije ove godine, američki predsednik Džo Bajden uveo je sankcije Rusiji, tvrdeći da je Kremlj odgovoran za hakerski upad u kompanijuSolarVinds sa sedištem u Teksasu, koji je ugrozio sisteme više od 100 komercijalnih kompanija širom sveta, kao i devet američkih vladinih agencija. Moskva je demantovala te optužbe navevši da je "krajnje vreme da se stvari dovedu u red na američkom tlu, odakle dolaze stalni napadi na kritičnu infrastrukturu u Rusiji".

U martu je američka firma za sajber bezbednost FireEye upozorila da će se Amerikanci u budućnosti suočavati sa sve gorim i gorim sajber napadima. "Ljudi čak i ne znaju od čega sve zavise. Odjednom dolazi do poremećaja lanca snabdevanja, jer kompjuteri ne rade", rekao je Aksiosu Kevin Mandija, izvršni direktor kompanije.

