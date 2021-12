NEMAČKA ZABRANJUJE PIROTEHNIKU ZA NOVU GODINU: Bolnice su nam ionako pune zbog koronavirusa

Nemačka je usred četvrtog talasa pandemije kovida-19, a ministar zdravlja zabrinut je da će doći i do petog. To bi moglo dovesti do preplavljenosti bolnica, koje neće imati vremena da se bave povredama izazvanim zloupotrebom pirotehničkih sredstava.

Mnogi Nemci uživaju u vatrometu za ispraćaj stare i ulazak u novu godinu, a cele četvrti pretvaraju se u pirotehničke predstave.

Protivnici vatrometa tvrde da zbog toga stambena područja liče na ratne zone, a lekari ukazuju na redovan porast povreda koje najčešće nastanu kada petarde eksplodiraju u rukama ili blizu drugih ljudi.

"Bolnice i medicinske ordinacije mesecima su pod velikim pritiskom zbog pandemije“, rekla je prošle sedmice ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer. "Sada želimo da sprečimo dodatni stres kao i svaki hitni slučaj koji se može izbeći.“

Sa druge strane, mnogi veruju da će ljudi jednostavno otići u susedne zemlje, poput Poljske, i tamo kupiti pirotehnička sredstva koja su več duže vreme mnogo snažnija od onih koja su se prodavala u Nemačkoj.

Nemačka carina u Frankfurtu na Odri, gradu koji se nalazi na poljskoj granici, očekuje da će do kraja godine biti prokrijumčareno 2,5 do 3 tone ilegalnog vatrometa.

Takođe, pirotehničko udruženje Nemačke procenjuje se da će država izgubiti oko 122 miliona evra zbog zabrane prodaje pirotehnike.

Iako ova zabrana važi samo oko Nove godine, udruženja za zaštitu prirodne sredine i životinja već godinama traže opštu zabranu jer, osim što je opasan po zdravlje ljudi, vatromet utiče i na zagađenost, predstavlja opasnost od požara i stresira životinje.

