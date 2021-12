POTREBAN VLASNIK PABA I MONARH: Izolovano ostrvo traži upravnika ali ima nekoliko čudnih uslova

Traže se: neko sa iskustvom u vođenju kafane, ljubavlju prema izolaciji i voljan da sedi na prestolu dok ga polivaju pivom po glavi.

Lokalni savet započeo je jedan od najneobičnijih procesa regrutovanja radne snage u Britaniji potragom za osobom koja bi vodila Šip in, gostionicu na ostrvu Pil u blizini Barou in Furnesa.

Loša strana posla mogu biti problematični vremenski uslovi, izolacija ili dugi radni sati. Sa druge strane, možete gledati foke i ptice, uživati u zadivljujućim zalascima sunca i, ako imate problema sa samopouzdanjem, znajte da ćete zaista biti kralj ili kraljica. To bi bilo ozvaničeno.

Džon Marfi vodi ekskurzije do ostrva skoro 40 godina i kaže da će ko god dobije posao morati da bude "veoma posvećen".

"Ne možete tek tako otići u Tesko po veknu hleba kada ste na ostrvu Pil“, rekao je on. "Morate da imate posvećenost i strast za izolacijom i mirom i tišinom. Potrebna je posebna ličnost.”

Ostrvo Pil je udaljeno pola milje od poluostrva Furnes, do njega se može stići trajektom koji vozi od aprila do septembra ili šetnjom po pesku sa vodičem. Za neke je njegova istorija magična, a za druge je to pab.

Zamak, o kome brine Fond engleskog nasleđa, sagradili su na ostrvu ranih 1300ih monasi iz opatije Furnes kako bi odvratili škotske pljačkaše. Frenk Kasidi, laburista iz Baroua kaže da ostrvo i njegov zamak nemo svedoče o značajnoj epizodi u engleskoj istoriji.

Tamo su se, juna 1487. godine, desetogodišnji pretendent Lambert Simnel i odrpana vojska od 8.000 plaćenika iskrcali iz Irske na putu u bitku. Simnel je, kako se tvrdilo, bio pravi erl od Vorvika i zakoniti naslednik engleskog prestola.

Krenuli su na London, ali su bili zaustavljeni u bici kod Stouk Filda u Notingemširu, poslednjoj bici u Ratovima ruža. "Bili su poraženi“, rekao je Kasidi, "ali da su srušili Henrija VII ostatak engleske istorije bi bio sasvim drugačiji".

Mnogi ljudi odlaze na ostrvo na rođendanske zabave ili na nekoliko pića pre nego što kampuju preko noći.

"Čak i ako ste pijani ko zemlja, pogled sa Pila je prilično neverovatan“, rekao je Marfi. "Spavao sam na svakoj vlati trave na tom ostrvu, pijan ili trezan, i jednostavno ga obožavam".

Opštinsko veće Barou sada želi da angažuje nadzornika na 10 godina, na vreme za sezonu koja počinje u aprilu.

Izveštaj za odbornike opisuje ostrvo Pil kao jedinstveno mesto, ali gde je potrebno uzeti u obzir "ograničenja u vidu struje, vremena, pristupa i lokaciji ostrva u oblasti od posebnog naučnog interesa“.

Pored vođenja paba, uspešni kandidat će morati da upravlja i održava samo ostrvo. U konkursu za posao se ne pominju neobične tradicije ostrva-

Ko god da je zadužen za pab, bude krunisan za "kralja Pila“ u ceremoniji koja uključuje zarđalu sablju i kofe piva koje se polivaju "kralju" na glavu. Svako ko greškom sedne na presto, mora da kupi piće za sve.

Barou, kojim dominiraju brodogradilišta koja grade nuklearne podmornice, ne doživljava se kao bitna turistička destinacija, ali se situacija sada menja, kaže Marfi. "Barou u poslednje vreme uživa u većem broju turista. Ljudi su shvatili da je udaljen samo 20 minuta od Jezerske oblasti, a da je smeštaj upola jeftiniji od onog koji plaćaju na popularnim mestima".

Kada stignu u Barou posetioci će otkriti da uz ostrvo Pil i opatiju, na ostrvu Valnei postoje plaže koje su lepe kao i bilo koje druge u Velikoj Britaniji.

Marfi bi i sam voleo taj posao, ali sa 73 godine kaže da je prestar. Posao vođenja šetnji do ostrva prepustio je mlađima, u liku Bena Pajndera, ali i dalje namerava da bude na Pilu i priča njegove priče.

"Apsolutno obožavam ostrvo Pil, obožavam njegovu izolovanost. Takođe mi se sviđa činjenica da je Barou i dalje industrijski grad, a ipak imamo ovo prelepo, izolovano ostrvo udaljeno na pljuvometar".

Kurir.rs