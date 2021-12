LUKAŠENKO DOBIO PRODAVNICU: Popap radnja koja prodaje robu posvećenu beloruskom lideru otvorena u Minsku VIDEO

Otvaranje "fan šopa" pomalo je neočekivano u zemlji gde su 2020. bili organizovani masovni protesti protiv Lukašenka i zbog navodne izborne krađe, ocenjuje RT.

Snimak butika postavljen je na Telegramov kanal koji vode samoproklamovani ljubitelji lika i dela Lukašenka koji Belorusijom vlada od 1994. godine.

Na snimku se vidi gomila ljudi kako čeka da u radnji "Prvi", što je aluzija na Lukašenkov status prvog lidera zemlje po sticanju nezavisnosti, pazari dukserice majice, šolje i čaše sa likom i citatima Lukašenka.

Lokalni mediji navode da je i sam Lukašenko za rođendan dobio majicu sa svojim citatima. Grupa sa Telegrama, "The Pool of the First" umirila je sve one koji nisu stigli da kupe robu poručivši im da zaliha ima i da će, ako ih i nestane, napraviti nove.

Zapad i opozicija optužuju Lukašenka da je pokrao prethodne predsedničke izbore što on demantuje. Izbori na kojima je osvojio novi mandat, izazvali su masovne proteste u zemlji koje je Lukašenko brutalno gušio.

Protesti su vremenom utihnuli ali Brisel sada optužuje Lukašenka da je odgovoran za migrantsku krizu na istočnoj granici EU što on takođe demantuje i preti da bi mogao da zavrne slavinu i ove zime ostavi Uniju bez ruskog gasa koji prelazi preko teritorije Belorusije.

