TRAMP OTKRIO ZAŠTO NIJE POMILOVAO ASANŽA I SNOUDENA: S jedne strane je pitanje špijunaže, s druge otkriće prave korupcije!

Tramp je upitan zašto nije uspeo da pomiluje suosnivača Vikiliksa Asanža i uzbunjivača Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA) Snoudena, za šta su se aktivisti zalagali u poslednjim mesecima predsednikovog mandata.

"Imate dve strane toga", rekao je Tramp. On je opisao njihove odvojene situacije kao „neku vrstu špijunskog posla“ i „nekoga ko razotkriva pravu korupciju“, ali ne navodeći koji se opis odnosi na koju osobu, zaključivši samo da se oseća „malo jače n astrani jednog u odnosu na drugog"

Medijski izveštaji ranije ove godine ukazali su na to da su Trampa saradnici ubedili da će pomilovanje Asanža ili Snoudena uznemiriti republikance u Senatu, koji su se u to vreme spremali da glasaju u suđenju za njegov opoziv. Takođe se činilo da je u jednom trenutku negativno pomenuo Asanža i „špijuniranje“, iako to nije precizirao.

„Bilo je tu nekih špijunskih stvari inekih loših stvari koje su nas zaista vratile unazad i stvarno nas povredile onim što su uradili“, rekao je on za Dejli vajr.

Navodno je tokom uvodnih faza Asanžovog saslušanja o ekstradiciji u Londonu prošle godine ponuđeno pomilovanje u zamenu za otkrivanje porekla hakovanih demokratskih mejlova poslatih tokom predsedničke kampanje 2016.

Bela kuća je demantovala tu tvrdnju i rekla da je predsednik „jedva“ poznavao republikanskog kongresmena preko kojeg je ugovor navodno ponuđen. Kongresmen je zauzvrat rekao da je predlog dao na sopstvenu inicijativu i da ga Bela kuća nije podržala.

Trump explains to Candace Owens why he started the prosecution of Assange and didn't pardon Assange/Snowden. pic.twitter.com/EknNzx4A4n — V 🦑 (@Vedthalegend) December 22, 2021

Tramp je rekao da je na kraju odlučio da pusti da se to pitanje rešava u sudnici. „Pretpostavljam da sudovi to zapravo rade“, rekao je on.

Asanž se trenutno nalazi u zatvoru u Velikoj Britaniji, odakle je nedavno odlučeno da može biti izručen SAD da mu se sudi po optužbama za špijunažu zbog objavljivanja dokumenata u vezi sa navodnim američkim ratnim zločinima tokom intervencija u Avganistanu i Iraku. Preti mu do 175 godina zatvora ako bude osuđen. Njegovo psihičko i fizičko zdravlje se pogoršalo tokom 20 meseci zatvora, a nedavno je doživeo moždani udar.

Snouden, koji je ostao u bekstvu iz SAD otkako je razotkrio NSA zbog neustavnog špijuniranja američke javnosti 2013. godine, izgledao je verovatniji kandidat za predsedničko pomilovanje.

Bivši predsednik je prošle godine rekao da „proučava“ Snoudenov slučaj, napominjući da mnogi smatraju da „nije pošteno tretiran“. Ova priča iznenadila je mnoge analitičare, s obzirom na to da je Tramp ranije spominjao bivšeg uzbinjuvača NSA kao „špijuna kojeg bi trebalo pogubiti“.

