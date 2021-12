AMERIČKI LETEĆI TENK NEMA ŠTA DA TRAŽI PROTIV KINE I RUSIJE: Evo zašto bi A-10 bio beskoristan u budućem sukobu VIDEO

Jedan od najpoznatijih aviona u inventaru letećih aviona američkog vazduhoplovstva je A-10 Thunderbolt, takođe od milja poznat kao „Vartog“. Dizajniran da pokosi redove napadačkih sovjetskih tenkova tokom očekivanog Trećeg svetskog rata, A-10 je služio u većini američkih sukoba posle Hladnog rata, od Balkana do Avganistana. Nedavni ugovor Pentagona o proizvodnji novih kompleta krila obećava da će u doglednoj budućnosti zadržati pristojnu količinu aviona, čak i ako postoje pitanja da li A-10 može da preživi na savremenim ratištima.

Godine 1967., Vazduhoplovstvo SAD je pokrenulo A-Iks program, dizajniran da postavi novu generaciju aviona za blisku vazdušnu podršku (CAS). Ovo je bilo prvo za vazduhoplovstvo, koje je tradicionalno koristilo lovce i lake bombardere (uključujući istoimeni A-10, P-47 Thunderbolt) u ulozi CAS-a. Iako je trenutna stabilna lovaca Vazduhoplovstva, uključujući i čuvene avione serije 100, favorizovala brzinu iznad svega, A-Iks je menjao brzinu za preživljavanje, manevrisanje pri malim brzinama, vreme lutanja i, što je najvažnije, smrtonosnost. Nakon letenja protiv Northrop A-9, izabran je Ferčajld A-10 i prvi mlaznjaci su isporučeni 1974.

A-10 Thanderbolt je drugačiji od bilo kog „borca“ pre ili posle, sa karakteristikama preživljavanja dizajniranim da zadrži let tokom napada i vrati se u bazu. Avion je imao suvišne inženjerske karakteristike dizajnirane da održe let aviona iako su njegovi delovi odstreljeni. Dva turboventila General Electric TF-34 bez naknadnog sagorevanja pomerena su iza krila, kako bi se smanjio infracrveni potpis aviona i zaštitio od sovjetske protivvazdušne odbrane kao što je raketni sistem zemlja-vazduh sa ramena SA-7 Gral. Pilot A-10 sedi u titanijumskoj „kadi” štiteći ga od protivavionskih topova do dvadeset tri milimetra – primarnog naoružanja mobilnog PVO sistema ZSU-23-4. Sistemi za kontrolu leta i motori su takođe obloženi titanijumskom pločom.

A-10 je takođe dizajniran da bude fleksibilan i upravljiv, kako u vazduhu tako i na zemlji. Dizajn aviona naglašava manevrisanje pri malim brzinama, omogućavajući pilotu da leti ekstremno niske misije „tiljka zemlje“ kako bi prikrio svoj pristup neprijatelju i izbegao neprijateljsku protivvazdušnu vatru. A-10 je takođe dizajniran da radi sa kratkih, neusavršenih pista u slučaju da se obične uzletište u vazdušnim bazama stave van pogona.

Najbolji atribut Tandrbolta II je njegovo naoružanje. Avion ima jedanaest spoljnih uporišta za nošenje elektronskih protivmera, rezervoara za gorivo, bombi i projektila. A-10 može da nosi do dvadeset četiri bombe od pet stotina funti, četiri bombe od dve hiljade funti ili šest raketa vazduh-zemlja AGM-65 Maverik. Ovo omogućava A-10 da izvrši brojne misije na liniji fronta, od bliske vazdušne podrške do suzbijanja neprijateljske protivvazdušne odbrane, i da pogodi ključne neprijateljske ciljeve kao što su skladišta goriva, radarske instalacije i terenski štabovi.

Oružje koje izdvaja A-10 od ostatka sveta aviona je top GAU-8/A na nosu. Veliki Gatling pištolj sa sedam cevi može ispaliti probojne metke brzinom do 4.200 metaka u minuti, zasićujući ciljno područje smrtonosnom topovskom vatrom. GAU-8/A je postavljen dva stepena nosom nadole i levo, tako da je cev za pucanje uvek na središnjoj liniji.

GAU-8/A je bio efikasno oružje za gađanje sovjetskih oklopnih jedinica koje su napredovale u jednoj formaciji, posebno sa specijalno razvijenom municijom sa osiromašenim uranijumom za ubijanje tenkova. Čak i oklopna municija bez osiromašenog uranijuma mogla je da probije mobilne protivvazdušne sisteme ZSU-23-4, oklopne transportere na točkovima BTR-70 i borbena vozila pešadije BMP-2 koja su činila napredujuće sovjetske pukovske motorne pukove. otvori GAU-8/A kao konzerve sardina.nses, identifikovanje i ubijanje pretnji za A-10. A-10 bi zatim jurišali pod uglom od trideset stepeni, obarajući sovjetske snage svojim Gatling topovima. Gledajući unazad, ovo ne bi često funkcionisalo, pošto bi sovjetske snage napredovale prebrzo da bi timski rad među službama zaustavio neprijatelja na vreme.

Prvi rat A-10 bio je rat u Persijskom zalivu 1991. godine, kada su bradavičaste svinje korišćene za ubijanje iračkih oklopnih jedinica. 132 A-10 izvršila su 7.983 borbena zadatka tokom rata, ubivši 987 tenkova, 926 artiljerijskih oruđa, 1.355 oklopnih vozila, deset aviona na zemlji i čak dva leteća helikoptera oborena GAU-8A.

Posle Zalivskog rata, Vazduhoplovstvo je planiralo da ukine A-10, zamenivši ga F-16, ali uspeh A-10 na bojnom polju doneo mu je izbornu jedinicu u Kongresu. 1999. godine, A-10 su leteli iznad Kosova u okviru NATO-ove operacije Savezničke snage, a nakon 11. septembra A-10 su leteli iznad Iraka i Avganistana. A-10 koji lete iz vazdušne baze Indžirlik u Turskoj, leteli su u misijama protiv ISIS-a najmanje od 2014, a u januaru 2018, A-10 su se vratili na nebo iznad Avganistana posle nekoliko godina pauze.

Vazduhoplovstvo je pokušavalo da povuče A-10 više od četvrt veka. Služba je dosledno tvrdila da A-10 ne može da preživi na modernom bojnom polju i da se sredstva A-10 bolje ulažu u novije avione kao što je F-16 Fajting Falkon, sada, F-35 Džoint Strajk Fakter. Pod pritiskom obožavatelja A-10 u Kongresu i vojsci, američko vazduhoplovstvo zadržava avione, ionako za sada, nastojeći da proizvede nova krila za više od stotinu A-10. Ovo će osigurati da će najmanje 280 aviona imati strukturna poboljšanja neophodna za održavanje održivih snaga A-10 u inventaru Vazduhoplovnih snaga.

Da li je A-10 održiv na današnjim ratištima?

Protiv neprijatelja niske tehnologije sa lošim oružjem za protivvazdušnu odbranu, kao što su ISIS ili talibani, A-10 je i dalje sposobna platforma. Protiv drugih, modernijih pretnji kao što su ruska ili kineska protivvazdušna odbrana, A-10 ne može da preživi sam. Jedno rešenje bi moglo biti uparivanje A-10 sa dronovima za suzbijanje protivvazdušne odbrane. Jednom kada bespilotne letelice neutrališu pretnju protivvazdušne odbrane, A-10 bi mogli da izvode napade u prekidu, lutajući na bezbednoj udaljenosti dok identifikuju neprijateljske ciljeve i eliminišu ih oružjem kao što su novije verzije projektila Maverick ili bombe malog prečnika. Strafing sa GAU-8/A bi bio manje uobičajen, ali bi oružje i dalje imalo neku upotrebu protiv nebranjenih, masovnih ciljeva.

A-10 je jedno od najuspešnijih oružja u posthladnoratovskoj eri, i osvojio je legije obožavatelja kako u oružanim snagama tako i van njih. Iskušenje je da se letelica zadrži što duže. Trik je u tome da se avion zadrži samo onoliko dugo koliko je relevantan za savremeno bojno polje. Ako A-10 može da se bori i pobedi za sledeću generaciju, neka bude tako. Ako ne, treba ga povući i na njegovo mesto doći bolji avion — ili rešenje. Nema mesta za osećanja na smrtonosnom nebu bojnog polja.

Kurir.rs/19fortifajv