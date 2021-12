OVO JE OSVETA ZA MASAKR Isplivao snimak tinejdžera u kom kaže da će ubiti kraljicu Elizabetu VIDEO

Na internetu se pojavio snimak na kojoj muškarac sa maskom i samostrelom preti da će ubiti britansku kraljicu. Smatra se da je to 19-godišnjak koga je na Božić policija zadržala u dvorcu Vinzdor. Njegovo ime je Džasvant Sing Čail.

On je snimak poslao prijateljima preko Snepčeta pola sata pre nego što su ga naoružani policajci uhapsili na božićno jutro. Bio je 500 metara od kraljičinih privatnih apartmana, unutar dvorca. Naoružan samostrelom, popeo se merdevinama od užadi preko ograde dvorca. Kraljica je u to vreme doručkovala i bila je obaveštena o provali.

"Žao mi je. Žao mi je zbog onoga što sam učinio i što ću učiniti"

Čail je na snimci obučen u majicu sa kapuljačom, drži crno oružje i obraća se kameri iskrivljenim glasom. Lice mu prekriva bela maska inspirisana Ratovima zvezda, a i njegove reči upućuju na slavni filmski serijal. Evo šta je Čeil rekao:

Žao mi je. Žao mi je zbog onoga što sam učinio i što ću učiniti. Pokušaću da ubijem Elizabetu, kraljicu kraljevske porodice. Ovo je osveta za one koji su poginuli u masakru u Džalijanvala Bagu 1919. To je takođe osveta za one koji su ubijeni, poniženi i diskriminisani zbog svoje rase. Ja sam indijski Sik, Sit. Moje ime je bilo Džasvant Sing Čail, sada je moje ime Dart Džouns.

Napadač je nesposoban za suđenje

U "Ratovima zvezda" Siti su neprijatelji vitezova džedaja i služe mračnoj strani Sile, podseća "Jutarnji list".

Masakr u Džalijanvala Bagu, ili masakr u Amritsaru, dogodio se u Indiji 1919. kad su britanske kolonijalne trupe zapucale i ubile 379 demonstranata i ranile oko 1.200. Policija analizira video u kojem se vidi i uokvirena slika negativca iz "Ratova zvezda" Darta Malgusa na zidu iza maskiranog muškarca.

Osumnjičeni je rekao da nije očekivao da će da preživi napad na kraljicu.

"Žao mi je svih onih kojima sam naneo nepravdu ili lagao. Ako ste ovo primili, moja smrt je blizu. Podelite ovo sa bilo kim i ako je moguće javite vestima ako su zainteresovani", naveo je tinejdžer u poruci na "Snepčetu" priloženoj uz video.

Tinejdžer je procesuiran u skladu sa Zakonom o mentalnom zdravlju nakon što su ga lekari proglasili nesposobnim za suđenje. Najnovije otkriće "Sana" o unapred poslatom videu otvara i dodatna pitanja o bezbednosnom incidentu.

Kraljica je u to vreme doručkovala i bila je obaveštena o provali zajedno sa ostalim članovima kraljevske porodice koji su bili prisutni u dvorcu. Nejasno je kako je i kada uljez stigao do Vindzora iz svog doma u Sauthemptonu.

Komšije su kasnije rekle da su u šoku zbog hapšenja osumnjičenog i opisali kako je na sam Božić njihova četvrt bila okružena policijom. Policija je viđena kako ulazi i izlazi iz kuće u kojoj osumnjičeni živi sa porodicom. Policijska vozila poređala su se uz cestu dok su šokirani stanari virili kroz prozore, navodi Jutarnji list.

-Bila je velika gužva i okupilo se mnogo policije. Sve to nas je uznemirilo, posbeno jer je bio Božić. Ta porodica je dosta povučena, ali znamo da tamo živi tinejdžer sa mamom i tatom. Videli smo priču o Vindzoru u vestima, ali nismo mislili da će naša ulica biti u središtu toga, rekao je jedan komšija.

Kurir.rs/Jutarnji list/Index.hr