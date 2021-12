ZBOG ŠIRENJA OMIKRONA NEMAČKA UVODI STROŽE MERE: Izdata naredba, a ovo je ZABRANJENO!

U Nemačkoj se uvode stroge mere kako bi se usporio talas infekcija kovidom-19 koji je pokrenula varijanta omikron.

Od danas su na snazi ograničenja okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, a u nekoliko saveznih država zatvaraju se teretane, bazeni i noćni klubovi. Restorani i kafići radiće kraće.

Novogodišnji vatromet, koji se tradicionalno održava na otvorenome u većini nemačkih gradova, otkazan je drugu godinu zaredom, piše The Guardian.

Ograničenja privatnih okupljanja

Uvode se ograničenja i za privatna okupljanja u onim delovima zemlje u kojima nije uvedeno to pravilo uoči Božića. Zabranjena su okupljanja više od deset osoba i na otvorenom i u zatvorenom, pri čemu se u taj broj ne uračunavaju deca mlađa od 14 godina.

Ali, ova mera vrijedi samo za one koji su se cepili ili preboleli zarazu kovidom-19. Onima koji se nisu cepili dopušteno je druženje s najviše dve osobe iz drugih kućanstava.

Na snazi i dalje ostaje obveza nošenja maske, koja je uvedena prije gotovo godinu dana, u trgovinama i javnom prevozu, kao i predočenje potvrde o cepljenu.

"Mogli bi imati i do 700.000 slučajeva dnevno"

Do sada se u potpunosti cepilo skoro 71% Nemaca, dok je nešto manje od 36% primilo buster dozu.

Kancelar Olaf Šolc je pre Božića postavio za cilj da se do 7. januara cepi 80% stanovništva. Ali, vlada je navela kako će to biti teško ostvarivo te da će pokušati to provesti do kraja januara.

Kurir.rs/Index.hr