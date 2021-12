IRSKA PRED TEKTONSKIM POREMEĆAJEM: Očekuje se najveća promena u istoriji Zelenog ostrva

Politička arena u Republici Irskoj nalazi se pred tektonskim poremećajem. Stranka Šin Fein (Sinn Féin), nekadašnje političko kriloIrske revolucionarne armije (IRA), danas je najpopularnija u anketama, i njen lagani ali naizgled nezaustavljivi uspon u popularnosti ukazuje da bi na sledećim izborima moglo doći do najveće promene u Irskoj od osnivanja te države pre sto godina.

Pre samo 30 godina IRA je bombardovala Dauning strit, bacivši tri minobacačke bombe na broj 10 dok je Džon Mejdžor predsedavao sastankom vlade. Ankete rađene ove godine, pokazuju da bi Šin Fejn, politička partija povezana sa IRA-om, mogla da se nađe na čelu irske vlade.

Izbori u Irskoj planirani su za tri godine i pobeda Šin Fejna ili bilo koje druge stranke je daleko od zagarantovane, ali spora seizmička promena u irskoj politici se uveliko oseća. "Nije pitanje da li će, već kada će Šin Fejn biti na vlasti“, rekao je Gardijanu jedan istaknuti biznismen koji nije želeo da bude imenovan.

Južno od granice Šin Fein je nastavio da se udvara srednjoj klasi i potpuno je promenila imidž. Komentatori izuzetnu popularnost stranke objašnjavaju sposobnošću njene liderke Meru Lu Mekdonald, koja nema nikakve veze sa erom Nevolja i koju doživljavaju kao radikalan raskid sa prošlošću.

Tome je doprinela i promena taktike i fokusiranje na pitanja stanovanja, ekonomije i zdravstva pre ujedinjenja Irske. Na taj način Šin Fejn je proširio svoj krug van radničke klase koja je ranije bila njihovo uporište.

Ankete pokazuju da je stranka povećala svoju prednost u odnosu na dve stranke koje su dominirale irskom politikom tokom jednog veka. Nedavno ispitivanje javnog mnjenja lista Ajriš tajms pokazalo je da podrška Šin Fejnu sada iznosi 35%, što je naizgled nepremostiv jaz za dve glavne stranke koalicione vlade – Fijanu Fajl i Fajn Gael – koje su imale po 20%. U prethognim anketama Šin Fejn je imao 32-33 posto podrške.

"Svedoci smo političke revolucije koja se dešava pred našim očima", prokomentarisao je laburista Endru Adonis koji je bio na konferenciji stranke u oktobru u Dablinu.

Šin Fejn je tajanstvena i disciplinovana stranka čiji članovi retko zastranjuju van politike lidera, a politila u poslednje vreme je dopiranje do firmi, sindikata... generalno, srednje klase. U slučaju da ova stranka osnovana 1905. godine zaista uđe u vladu, doćiće do dramatične promene odnosa sa Londonom i biti korak ka ujedinjenju Irske.

Uspon Šin Feina u Republici Irskoj prvi put je nagovešten 2020. godine, kada su osvojili najviše prvih preferencijalnih glasova na opštim izborima u februaru. Rezultati se nisu pretočili na vlast jer je stranka iznela 42 kandidata u trci za 159, ali je "generisala značajne promene u političkom pejzažu“, rekla je Anjes Majo, predavač politike na Univerzitetu grada Dablina.

Istoričar Diarmaid Feriter rekao je da je 2020. označila veći uspeh kod birača srednje klase i da je stranka evoluirala "kompromisom i prilagođavanjem“.

Njihovo prihvatanje postojanja Severne Irske je bila još jedna dobra odluka, jer su ih ti kompromisi učinili "prijatnijim“ biračima, rekao je on.

Budući uspeh Šin Fejna zavisiće od toga kako će se ponašati u opoziciji u naredne tri godine, kada popularna politika stanovanja i zdravlja bude pod sve većom pažnjom, a pitanje njene prošlosti bude gurnuto u drugi plan.

Feriter je povukao paralele sa Fijanom Fajl u jeku građanskog rata i nezavisnosti 1921. Označavana je kao partija "u senci naoružanih ljudi“, ali je "prilično brzo to prevazišla naglašavajući da imaju besprekorne konzervativne akreditive i da nisu komunisti i ni bezbožnici”, rekao je on.

"Šin Fejn će se očigledno baviti nasleđem Nevolja koje se pojavljuje s vremena na vreme, ali izgleda da to neće uticati na njihov zamah, što ukazuje na to da je ova promena generacijska“, dodao je on.

