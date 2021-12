BIZARNO! SRBIJA BI MOGLA DA IMA S-400 NA SVOJOJ TERITORIJI ZBOG BUGARSKE GREŠKE! Profesor Momčil Dojčev veoma uznemiren!

Ruski protivvazdušni raketni odbrambeni sistem, S-400 Trijumf, predstavlja stvarnu pretnju za Bugarsku i NATO, izjavio je u subotu profesor Momčil Dojčev, kopredsedavajući Atlantskog saveta, saznaje sajt Bulgarian Militari

Njegova izjava je prema navodima ovog sajta za sada se samo priča da je S-400 ostao na teritoriji Srbije nakon rusko-srpske vežbe Slovenski štit krajem oktobra ove godine.

„Problem nije toliko u tome što smo mi dali dozvolu jer je to delom zbog ugovora između EU, NATO i Rusije, Srbije, već u tome što ne znamo da li je ovaj protivvazdušni sistem zaista ostao u Srbiji ili se vratio u Srbiju. Čak i da se vrati u Rusiju, zabrinjavajuće je što su se ovi rusko-srpski manevri u srpskoj bazi Batajnica kod Beograda pokazali kao godišnji. To znači da će S-400 Trijumf praktično tu ostati, a to je već pretnja bezbednosti ne samo letova, već i bezbednosti svih zemalja NATO-a“, rekao je profesor.

foto: EPA

Šta je zapravo S-400 Trijumf?

Protivvazdušni odbrambeni sistem S-400 je modernizovana verzija starog sovjetskog sistema S-300. Međutim, S-300 je i dalje u upotrebi, kako u Rusiji, tako iu Bugarskoj i drugim bivšim socijalističkim zemljama. Ali ne samo u ovim zemljama – ima ga i Grčka.

Brojne međunarodne publikacije, uključujući i SAD, tvrde da je raketni sistem S-400 jedan od najopasnijih na svetu, tvrdi ovaj sajt.

Američki časopis The Economist je 2017. godine identifikovao S-400 Trijumf kao „jedan od najboljih sistema protivvazdušne odbrane ikada napravljenih“, a Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira rekao je da je „S-400 među najsavremenijim sistemima koje svet trenutno ima .”

foto: Instagram Printscreen, Budućnost Srbije

Još jedna prednost radarske tehnologije S-400 je mogućnost lociranja i obaranja krstarećih raketa.

Radar 96L6E2 detektuje apsolutno sve tipove aviona, lovaca, bombardera i letelica sa stelt tehnologijom koje su svetu poznate i koje danas imaju. Radi na bilo kom terenu - neravnom , šumama i planinama. Radar može da locira i uhvati u režimu praćenja 100 ciljeva istovremeno.

Trenutno je Rusija u završnoj fazi razvoja svog novog sistema protivvazdušne odbrane S-500, koji će imati modernizovanu verziju radarskog sistema i biti naoružan hipersoničnim raketama.

foto: EPA

Šta je još rekao profesor Momčil Dojčev?

Prema rečima profesora, postojanje vojne baze kod Niša moglo bi da predstavlja problem ne samo za Bugarsku već i za druge članice NATO.

Međutim, ostaje činjenica da je glasina o „napuštenom” S-400 na teritoriji Srbije i dalje zanimljiva jer se tiče aktivnosti Bugarske kao članice NATO-a. „Ako bi naša vlada želela da se takva inspekcija izvrši na bugarskoj teritoriji, malo je verovatno da bi Rusija zaključila ugovor sa Srbijom kojim bi S-400 praktično ostavio u blizini baze u Beogradu“, rekao je ekspert.

Ova izjava je uznemirujuća i postavlja sledeća pitanja:

Zašto nismo proverili koja ruska vojna tehnika prelazi Bugarsku, s obzirom da smo članica NATO-a i evropska granica?

foto: EPA

Da li je redovna praksa da bugarske službe ne proveravaju stranu vojnu opremu koja prolazi kroz zemlju?

Koji su principi za izbor „koji su kriterijumi koji određuju šta se proverava, a šta ne“?

Da li je ruska vlada znala da Bugarska neće izvršiti proveru prolaska vojne opreme da bi sebi priuštila ugovor koji bi zapravo ostavio S-400 u Srbiji? Šta je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a šta ne? Pita se profesor Dojčev.

Kurir.rs/Bulgarianmilitary