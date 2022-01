TREĆA GODINA RATA Japanski naučnici rade na vakcini protiv koronavirusa koja daje doživotnu zaštitu!

I dalje je veliki pritisak na zdravstveni sistem foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Dok svet ulazi u treću godinu borbe protiv koronavirusa, iz Tokija stiže dobra vest - naučnici užurbano rade na revolucionarnoj vakcini koja će garantovati doživotnu zaštitu od kovida 19, objavio je portal Džapen tajms. Otkad se pojavio krajem decembra 2019, koronavirus je usmrtio više od 5,4 miliona ljudi širom sveta, dok je preko 289 miliona inficirano.

Moćna antitela

Postojeće vakcine zbog pada nivoa antitela zahtevaju takozvane buster doze, pa bi nova vakcina trebalo da donese veliki preokret u borbi protiv korone, a osim spasavanja života, dovešće i do velikih ušteda na globalnom nivou.

Zaraženi naučnici - Korona i na Antartiku U belgijskoj naučno-istraživačkoj stanici na Antarktiku došlo je do širenja koronavirusa, iako su svi zaposleni potpuno imunizovani. Od 14. decembra zaraženo je najmanje 16 od 25 zaposlenih u polarnoj stanici "Princeza Elizabeta", prenosi BBC. Zvaničnici navode da zasad svi imaju blage simptome. Prošle godine se na Antarktiku zarazila grupa čileanskih vojnika.

Mičinori Kohara, profesor s tokijskog instituta za medicinske nauke, veruje da bi vakcina, po ugledu na onu protiv velikih boginja, mogla da iskoreni opasan koronavirus, koji je pokazao da može vrlo brzo da mutira. Kohara je u aprilu 2020. u saradnji s Nacionalnim institutom za zarazne bolesti počeo da razvija vakcinu koja sadrži šiljasti protein virusa SARS-CoV-2, uzročnika koronavirusa. Njegov tim odabrao je nepatogeni soj virusa pod nazivom DIs, koji se pokazao kao delotvoran i siguran virusni vektor.

UMRLI 1. SAD 847.162 2. Brazil 619.332 3. Indija 481.770 4. Rusija 310.518 5. Meksiko 299.525 ZARAŽENI 1. SAD 55.864.519 2. Indija 34.889.132 3. Brazil 22.291.507 4. V. Britanija 13.100.458 5. Rusija 10.537.966

Ova revolucionarna vakcina može da proizvede moćna neutrališuća antitela nedelju dana od imunizacije uz dugoročnu zaštitu. A ako se dve injekcije vakcine prime u razmaku od tri nedelje, neutrališuća antitela povećavaju se za čak deset puta. Vakcina će biti delotvorna i protiv omikron soja virusa, a jedna od njenih prednosti je i mogućnost čuvanja na sobnoj temperaturi. - Ova vakcina proizvodi antitela i stvara doživotni imunitet - rekao je Mičinori Kohara.

Bez nuspojava

Ova vakcina izaziva mnogo manje nuspojava, jer su virusi u vakcini protiv velikih boginja korišćeni dva veka. Vakcina je zasad testirana na miševima i makaki majmunima i pokazala je odlične rezultate. Kompanija "Nobel farma ko" najavila je kraj druge faze ispitivanja za do kraja ove godine. U poslednjoj fazi će učestvovati do 200 dobrovoljaca, uključujući one koji su primili tri doze, one koji su preležali virus i one koji nisu vakcinisani. Ako sve bude u redu, vakcina će se na tržištu naći početkom 2024.