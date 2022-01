PAPA GOVORIO O RODITELJSTVU PA SE OSVRNUO NA LJUBIMCE: Vidimo da neki ljudi ne žele da imaju dete, ali imaju pse i mačke

Govoreći o roditeljstvu tokom opšte audijencije u Vatikanu, papa je izrazio žaljenje što kućni ljubimci "ponekad zauzimaju mesto dece" u društvu.

-Danas... vidimo oblik sebičnosti, rekao je papa.

-Vidimo da neki ljudi ne žele imati dijete. Ponekad imaju jedno, i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamjenjuju djecu. Ovo može nasmijati ljude, ali to je stvarnost, dodao je.

Praksa je, rekao je poglavar katoličke zajednice od 1,3 milijardi ljudi na svetu, "negiranje očinstva i majčinstva, umanjuje nas, oduzima nam ljudskost".

Dakle, "civilizacija stari bez čovečanstva jer gubimo bogatstvo očinstva i majčinstva, a zemlja je ta koja pati", rekao je papa u dvorani Pavla VI.

Franja je fotografisaan kako miluje pse, dopustio je da mu se jagnje prebaci preko ramena tokom Bogojavljenja 2014., a čak je milovao tigra i mladunče pantera.

Međutim, dok je njegov prethodnik Benedikt XVI bio ljubitelj mačaka, nije poznato ima li papa Franja kućnog ljubimca u svojoj vatikanskoj rezidenciji.

Franja je 2014. za dnevni list Il Messaggero rekao da je imati kućne ljubimce umesto dece "još jedan fenomen kulturne degradacije", te da je emocionalni odnos sa kućnim ljubimcima "lakši" od "složenog" odnosa između roditelja i dece.

U sredu je, pozivajući parove koji iz bioloških razloga ne mogu da imaju decu da razmisle o usvajanju, pozvao potencijalne roditelje da se "ne boje".

-Imati dete je uvek rizik, ali veći je rizik u tome da nemaš dete u neprihvatanju roditeljstva, rekao je.

Argentinski fontifeks u prošlosti je osudio "demografsku zimu" ili pad nataliteta u razvijenom svetu.

Početkom ove godine kritikovao je moderno društvo u kome su karijera i zarada mnogima adut u izgradnji porodicei, nazivajući takav mentalitet "gangrenom za društvo".

Kurir.rs/Jutarnji list