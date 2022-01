Patkice: Gumene igračke već 30 godina osvajaju svetska mora i okeane

Gumene žute patkice, jedna od najpopularnijih dečjih igračaka, u svojevrsnoj su najezdi na svetska mora i okeane. I to već punih 30 godina. A razlog je pomorska nesreća koja se pretvorila u jedan od najneobičnijih naučnih eksperimenata.

foto: Profimedia

Plutanje

Sve je počelo 10. januara 1992. Teretni brod koji je plovio od Kine ka Americi imao je problema, pa se tokom borbe s talasima jedan kontejner otvorio i pao u Tihi okean. Kako je u njemu bilo 28.800 gumenih patkica, one su jednostavno izronile na površinu i skoro spojene u neverovatno ostrvo igračaka, one su krenule da lutaju. Prvo su, samo zahvaljujući morskim strujama, stigle do Aljaske, a već 1995. smrzle su se u Arktiku, gde su bile nekoliko godina.

foto: Profimedia

Već 2000. stigle su do Islanda, i to u santama leda. Tu se led otopio, pa su 2001. bile na severu Atlantika. Deo njih - sada već bele boje jer se žuta isprala - isplivao je na obale Britanije, a deo je nastavio da pluta i veruje se da je i dalje negde u morima.

foto: Profimedia

Trke

Naučnici nisu smeli da bacaju desetine hiljada igračaka u more radi eksperimenta, ali ova nesreća im je poslužila da prate kretanje mora. Ta istraživanja dugo je vodio okeanograf Kertis Ebesmejer, koji je uspeo da donese neke nove zaključke o morskim strujama i povezanosti okeana.

foto: Profimedia

A gumene patkice postale su hit, pa su mnogi gradovi širom sveta, od Čikaga do Moskve, počeli da organizuju „pačje trke“, kada bi puštali hiljade ovakvih igračaka u reke, jezera i mora.

Kurir.rs