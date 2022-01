OBEĆALA MU JE ŽIVOT ISPUNJEN AVANTURAMA Godinama putuje svetom noseći sina sa invaliditetom na leđima: On je moja inspiracija!

Od Havaja do Balija, Džimi Antram je sa svojih 26 godina obišao dosta sveta, ali na krajnje nesvakidašnji način - putujući na leđima svoje majke.

Niki Antram (43) iz Australije već godinama putuje svetom sa sinom Džimijem. Rodila ga je kada je imala 17 godina, zajedno su obišli veći deo zemlje, Havaje, Bali i mnoge druge destinacije iako njih dvoje idu u obilaske na pomalo neobičan način.

Džimi je dete sa fizičkim i mentalnim invaliditetom. Oslepeo je kada je imao samo dva meseca i sada mu je potrebna celodnevna nega. Kada ga je Niki rodila, obećala je sebi da će mu pružiti najbolji mogući život, pa kako bi mu omogućila brojne avanture, neretko mora da ga nosi na leđima, piše Dejli mejl.

Zna da će joj nošenje Džimija na leđima vremenom postati sve teže. Imaju i invalidska kolica koja ponekad koriste, a Niki pomaže svom sinu i da sam napravi po koji korak.

"Kad planiram naše veliko putovanje, uvek se pobrinem da imam dovoljno pelena, odeće, pa čak i jastučnica, čaršava itd. Sve unapred planiram i najavljujem naš dolazak gde god išli, od restorana, hotela do raznih avantura. Čak i ako znam da će sve biti u redu, volim da ih obavestim o nama kako bih bila sigurna da sve razumeju i da sve prođe u najboljem redu", rekla je Niki.

Džimi je dosad jahao konja, vozio se sankama, plivao sa delfinima... Niki je rekla kako dvojac, zbog Džimijevog stanja, ne može da odseda u bilo kakvom smeštaju.

"Izuzetak su bili Havaji gde su svi želeli da im se Džimi pridruži", kaže.

Već je isplanirala da njihova sledeća avantura bude po Kanadi, ali ih je pandemija u tome sprečila. Trenutno zbog kovid-mera obilaze Australiju.

"Srećna sam jer Džimi ima slična interesovanja kao i ja. Oboje uživamo u prirodi, u vodi, u avanturama. Od Balija do Havaja bismo ostajali napolju po celu noć, jer i on voli da se zabavlja. Pronalazim načine kako da mu osiguram najbolji život. Većinu vremena najviše uživa u najjednostavnijim stvarima. On je moja inspiracija. Uvek je srećan, nasmejan...

Ponekad se pitam kako mogu da budem tužna kad vidim njega tako nasmejanog iako nikad nije video boje, oblake, dugu... On ipak sedi i smeška se. Ne vidi me na konvencionalan način, ali sigurna sam da u mislima ima viziju o tome kako izgledam", ispričala je Niki.

Kurir.rs